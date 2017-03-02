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فرانسوا فيون يعلن عدم انسحابه من السباق الرئاسي

Jeudi 02 Mars 2017
وكالات - أعلن مرشح يمين الوسط للانتخابات الرئاسية الفرنسية، فرانسوا فيون، الاربعاء، أنه سيمضي "حتى النهاية" في ترشحه للانتخابات المقررة في أفريل/ماي المقبلين، رغم تأكيده أن الاتهام سيوجه له قريبا بشأن وظائف وهمية.

وكشف فيون لصحافيين أنه "تم إبلاغ المحامي الخاص بي بأنني سأستدعى في 15 مارس من طرف قضاة التحقيق لتوجيه الاتهام إلي" في قضية وظائف وهمية لزوجته، مضيفا "لن أرضخ ولن أنسحب".
وكانت وسائل إعلام فرنسية رجحت استدعاء فيون من طرف قضاة التحقيق حين ألغى فجأة زيارة مقررة له، الاربعاء، إلى المعرض الزراعي الفرنسي.

وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقا أوليا في جانفي الماضي، إثر تقارير صحفية عن تقاضي زوجته، بينيلوب فيون، 500 ألف يورو كرواتب خلال 8 سنوات بصفتها مستشارة لزوجها في مجلس الشيوخ، دون أن تمارس الوظيفة فعليا.
كما ذكرت تقارير إعلامية فرنسية سابقًا أن ابنته، ماري وابنه تشارلز تقاضيا حوالي 84 ألف يورو خلال الفترة ما بين 2005 و2007، بصفتهما مستشارين لوالدهما البرلماني، بينما كان كلاهما في مرحلة الدراسة.

وقد نفى فرانسوا فيون ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا أن زوجته تعمل مستشارة له بالفعل، ومعتبرا أن القضاء لا يتمتع بسلطة التحقيق في تعيينات النواب لمساعديهم.

Publié le:2017-03-02 08:04:43

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