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Sport

المنصف خماخم : نقرت مؤخرة مساعد الحكم بطلب منه ... فتحصلت على ضربة جزاء

Jeudi 02 Mars 2017
بــاب نــات - خلفت حركة المنصف خماخم رئيس النادي الرياضي الصفاقسي تجاه حكم مباراة الكلاسيكو و الحديث الجانبي الذي دار بينهم أثناء اللقاء العديد من ردود الأفعال في صفوف الجماهير الرياضية في تونس خصوصا أن الحكم احتسب ركلة جزاء خيالية للنادي الصفاقسي جعلت هذا الأخير ينهي اللقاء لصالحه .

وفي تصريج للقناة الوطنية /الاربعاء الرياضي / قال المنصف خماخم إن مساعد الحكم كان آداؤه متذبذبا وأعلن عن ضربة جزاء غير شرعية ولم يعلن عن تسلل ،فقام بتهدئة روعه غير أنه طلب منه وبالحاح أن ينقره في مؤخرته فقام بهذا مرتين وتحصل على ضربة جزاء غير شرعية حسب قوله.

وأضاف خماخم أن العملية غير الأخلاقية ساعدت الحكم المساعد في تشجيعه وتحمسه للمحافظة على اعصابه وقيادة المباراة، مشيرا أنه كريم لا ولن يرفض أي طلب مستقبلا ، وجدت العملية في المقابلة التي انتهت اليوم الأربعاء غرة مارس 2017 بفوز النادي الصفاقسي على النجم الساحلي 3 – 2.




Publié le:2017-03-02 07:54:25

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2 de 2 commentaires pour l'article 139185

Ramzi09  (Saudi Arabia)  |Jeudi 02 Mars 2017 à 08h 25m |           
شيء يحشم والله
كل يوم فضيحة أخرى و عار آخر.
البلاد ماشية للهاوية بانعدام الأخلاق تبعا لانعدام الوازع الديني
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت *** فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا

Momo1  (Tunisia)  |Jeudi 02 Mars 2017 à 08h 10m |           
بدون تعليق؟إذاالرياضة هكه يزي منها؟آش رايك ياماجدولين؟



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