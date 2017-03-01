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عدل منفّذ لمعاينة أضرار ملعب الطيب المهيري
Mercredi 01 Mars 2017
بــاب نــات
- قام عدد من احباء النجم الرياضي الساحلي بتهمشيم عدد من النوافذ واثات حجرات الملابس وذلك اثر خسارتهم امام النادي الصفاقسي بثلاث اهداف لهدفين في البطولة.
كما عمد عدد من الأحباء الى تهشيم باب غرفة " مراقبة المنشطات" والاعتداء على عدد من المسؤولين.
من جانب اخر قررت بلدية صفاقس الاستنجاد بعدل منفذ لمعاينة الاضرار.
Publié le:2017-03-01 23:44:51
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