الشاب التونسي رامي الجربوعي يتوج بالجائزة الدولية الكبرى لمهرجان الفيلم بالهاتف الجوال بباريس

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-01 19:50:22

- توّج الفيلم القصير "شربة" أو "سوب" (بالفرنسية) للشاب التونسي رامي الجربوعي بالجائزة الدولية الكبرى للدورة 12 من مهرجان الفيلم بالهاتف الجوال، التي أُعلنت نتائجها مساء الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس.وتبلغ قيمة الجائزة 15 ألف أورو ستقدم للفائز في شكل منحة إنتاج فيلم قصير بمعدات تقنية متطورة.ويروي هذا الشريط الذي يدوم دقيقة (وهي من الشروط التي حددتها إدارة المهرجان لهذه المسابقة) قصة شاب يحاول أن يجد وسيلة لإضافة الملح لحسائه. ويطرح الفيلم المشاكل التي يعيشها الوطن العربي من حروب واضطرابات وعمليات إرهابية.وأكد رامي الجربوعي، في تصريح لـ (وات) أن فكرة تصوير هذا الفيلم نابعة من حظر التجول الذي فرضته الدولة بعد العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت حافلة للأمن الرئاسي يوم 24 نوفمبر 2015 بشارع محمد الخامس بالعاصمة.وتم انتقاء هذا الفيلم من ضمن 750 شريطا مشاركا من 69 دولة في مرحلة أولى، ثم اختارته لجنة تحكيم المسابقة التي ترأستها المخرجة والممثلة الفرنسية "إيمانويلا باركوت" كأفضل شريط من ضمن 51 فيلما من 18 دولة في مرحلة ثانية.تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الفيلم بالجوال أسسه الفرنسي "برونو سمادجا" سنة 2005، وهو يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة في المجال السينمائي ودعمها وتأطيرها.ث/لمح