زهير المغزاوي: ناجي جلول وزير ثرثار وفاشل

Mercredi 01 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-01 15:25:56

- وصف زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب وزير التربية ناجي جلول "بأنه وزير كثير الثرثرة وفاشل" مشددا على أن حديثه عن أغلب الإصلاحات التي ما تزال قيد الإرساء تسبب في إجهاضها.كما أكد المغزاوي خلال استضافته يوم الأربعاء 1 في اذاعة موزاييك , أن جلول لم يجب عن ملفات فساد في وزارة التربية كانت الحركة أثارتها، على غرار ملف ديوان الخدمات المدرسية الذي أحدثه جلول وعين شقيقه على رأسه، مؤكدا أن نواب الحركة راسلوا رئاسة الحكومة بصفة رسمية عبر مكتب مجلس نواب الشعب ومدوها بكل الوثائق وطالبوها بالتثبت.وعن اتهام حركة الشعب بتأجيج التحركات ضد جلول سعيا منها إلى تعيين وزير ينتمي إليها، أجاب المغزاوي بأن الحركة إن أرادت وزارة في حكومة الشاهد لنالتها، مستدركا بالقول "إن كان الآلاف من المربين منتمين إلى الحركة ويتحركون بإمرتها فهذا فخر لا ندعيه".