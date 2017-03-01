التونسي الايطالي كريم العريبي يعزز صفوف المنتخب التونسي لكرة القدم

Mercredi 01 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-01 15:12:47

- التحق التونسي-الايطالي كريم العريبي رسميا بصفوف المنتخب الوطني بعد ان وقع امس الثلاثاء على الوثائق التي تؤهله لتقمص الزي الوطني.واعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات ان متوسط الميدان التونسي الايطالي كريم العريبي امضى امس الثلاثاء على وثيقة تمكنه اداريا من تعزيز صفوف المنتخب الوطني.وكان لعريبي (مواليد 1991) وهو من اب تونسي وام ايطالية بدأ مسيرته مع نادي انتر ميلان ثم تحول الى فولهام الانقليزي (2007 الى 2009) قبل العودة مجددا الى ايطاليا للعب مع فريق باليرمو الذي ارتقى في صفوفه الى قسم الاكابر (2010 الى غاية 2012).وينشط العريبي حاليا في صفوف تشيزينا (القسم الثاني الايطالي) في اعارة من ساسوولو وذلك الى غاية 30 جوان 2017.كما سبق له ان تقمص زي المنتخب الايطالي لصنفي الاواسط (دون 20 سنة) سنة 2011 والاولمبي (سنة 2012).ر/إص