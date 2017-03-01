النجم الساحلي يرفض الدخول لملعب الطيب المهيري واللقاء قد يتاخر بنصف ساعة

Mercredi 01 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-01 14:41:45

- أفاد موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس ان فريق النجم الساحلي رفض الدخول الى ملعب الطيب المهيري وحسب بعض المصادر فانه يطالب بدخول كامل اعضاء الهيئة المديرة والاحباء ولكن قرار النادي الصفاقسي كان واضحا منذ البداية وهو الاقتصار على دخول ثلاثة اعضاء فقط وقد تاخر انطلاق المباراة التي كانت مبرمجة على الساعة 14.