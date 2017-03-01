Publié le:2017-03-01 14:41:45
النجم الساحلي يرفض الدخول لملعب الطيب المهيري واللقاء قد يتاخر بنصف ساعة
Mercredi 01 Mars 2017
بــاب نــات - أفاد موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس ان فريق النجم الساحلي رفض الدخول الى ملعب الطيب المهيري وحسب بعض المصادر فانه يطالب بدخول كامل اعضاء الهيئة المديرة والاحباء ولكن قرار النادي الصفاقسي كان واضحا منذ البداية وهو الاقتصار على دخول ثلاثة اعضاء فقط وقد تاخر انطلاق المباراة التي كانت مبرمجة على الساعة 14.
Publié le:2017-03-01 14:41:45
Publié le:2017-03-01 14:41:45
festival-7cbcd39ad601a5eba5efdd69cf697298-2017-03-01 14:41:45
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Par:kamelnet (Tunisia ) Par Mobile
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