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Sport

النجم الساحلي يرفض الدخول لملعب الطيب المهيري واللقاء قد يتاخر بنصف ساعة

Mercredi 01 Mars 2017
بــاب نــات - أفاد موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس ان فريق النجم الساحلي رفض الدخول الى ملعب الطيب المهيري وحسب بعض المصادر فانه يطالب بدخول كامل اعضاء الهيئة المديرة والاحباء ولكن قرار النادي الصفاقسي كان واضحا منذ البداية وهو الاقتصار على دخول ثلاثة اعضاء فقط وقد تاخر انطلاق المباراة التي كانت مبرمجة على الساعة 14.





Publié le:2017-03-01 14:41:45

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