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اليوم افتتاح الدورة 38 للمهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين

Mercredi 01 Mars 2017
بــاب نــات - تفتتح اليوم الدورة الثامنة والثلاثون للمهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين .وفي هذا الاطار يحتضن اليوم المركب الثقافي بتطاوين اشغال ندوة فكرية حول « التراث المادي بين سبل المحافظة وطرق الاستثمار ».




Publié le:2017-03-01 16:06:02

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