Publié le:2017-03-01 16:06:02
اليوم افتتاح الدورة 38 للمهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين
Mercredi 01 Mars 2017
بــاب نــات - تفتتح اليوم الدورة الثامنة والثلاثون للمهرجان الدولي للقصور الصحراوية بتطاوين .وفي هذا الاطار يحتضن اليوم المركب الثقافي بتطاوين اشغال ندوة فكرية حول « التراث المادي بين سبل المحافظة وطرق الاستثمار ».
Publié le:2017-03-01 16:06:02
Publié le:2017-03-01 16:06:02
festival-fc0f7b01b4d12bbab37bf18d7861f21f-2017-03-01 16:06:02
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Par:Matouchi (Tunisia )
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