دار سيباستيان بالحمامات تحتضن مساء الخميس عرض ''وقت الجبال تغنّي'' لعدنان الهلالي وأبطاله رعاة سمّامة

Mercredi 01 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-01 15:17:44

- تحتضن "دار سيباستيان" بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات، مساء غد الخميس ، اختتام فعاليات المعسكر الثاني لمبدعي جبل سمامة الذي انطلق يوم الاحد 26 فيفري الماضي من خلال عرض فني بعنوان "وقت الجبال تغنّي" لعدنان الهلالي ومجموعة أصوات سمّامة.وسيقدم العرض الفرجوي "وقت الجبال تــغنّي" في افتتاح احتفاليّات "سمّامة عاصمة كونيّة للثقافة الجبليّة" يوم الاحد 2 أفريل 2017 بمسرح الفلاّقة على سفح جبل سمّامة وذلك بعد إقامة فنّية ثانية سيحتضنها فضاء "مينرفا تياتر" بسبيطلة.ويشارك في المعسكر الذي حظي بدعم من صندوق التشجيع على الابداع الادبي بوزارة الشؤون الثقافية و الفنّي والمركز الثقافي الدولي بالحمّامات، 23 فنّانا من بينهم مجموعة أصوات سمّامة و يشرف على الجانب الموسيقي للعرض الفنّانان عبد الدّايم الهلالي و محرز العبيدي.كما يشرف الفنان مقداد الصالحي على اللوحات المسرحية ويؤمن فريق غار بويز بقيادة أمين نجّار و أنور عبادليّة، كوريغرافيا هذه الفرجة.عرض "وقت الجبال تغني" يروي صمود جبل سمّامة في وجه الدّمار الارهابيّ الذي حلّ به منذ سنوات ويحيي الذاكرة الموسيقية للرعاة و لسكان الجبل.يذكر أن المعسكر الثاني لمبدعي جبل سمّامة بالمركز الثقافي الدولي بالحمّامات، يأتي بعد تربص أوّل التأم في شهر نوفمبر الفارط تحت عنوان "سمّامة قالت.. " وذلك في إطار مشروع شراكة بين فريق المركز الثقافي الجبلي بسمّامة و دار سيباستيان، يحتضن بموجبه المركز الثقافي الدولي بالحمّامات مبدعي الجبل في إطار عروض وتربّصات فنّية وتأطير .ث/أمد