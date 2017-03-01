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روسيا والصين تعرقلان فرض عقوبات جديدة على الحكومة السورية

Mercredi 01 Mars 2017
وكالات - صوتت روسيا والصين ضد مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن فرض عقوبات على الحكومة السورية بسبب مزاعم باستخدامها أسلحة كيمياوية.
وهذه هي المرة السابعة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض "فيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يتعلق بالأزمة في سوريا.
واستخدمت الصين حق النقض ست مرات بشأن سوريا منذ اندلاع الصراع فيها عام 2011.
وكانت سوريا وافقت على تدمير أسلحتها الكيمياوية في عام 2013 بموجب اتفاق جرى التوصل إليه بوساطة روسيا والولايات المتحدة.
ونفت الحكومة السورية أن تكون قد نفذت أي هجمات كيمياوية.
لكن التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية توصلت إلى أن قوات الحكومة السورية نفذت ثلاث هجمات كيمياوية خلال عامي 2014 و2015.
وذكرت التقارير أن مروحيات تابعة لسلاح الجو السوري ألقت بغاز الكلور على مناطق تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة مرتين في مارس/آذار عام 2015 ومرة أخرى في أبريل/نيسان 2014.



Publié le:2017-03-01 10:28:11

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