دربي العاصمة: التشكيلة المحتملة

14:00 النادي الصفاقسي – النجم الساحلي تحكيم محمد سعيد الكردي
14:00 اتحاد بن قردان – نجم المتلوي محمد امين بالناصر
16:00 الترجي الرياضي التونسي – النادي الافريقي تحكيم يسري بوعلي
التشكيلة المحتملة :
النادي الافريقي
فاروق بن مصطفى –مختار بالخيثر-سليمان كشك-فخر الدين الجزيري-بلال العيفة- احمد خليل-غازي العيادي-وسام يحيى –ابراهيم الشنيحي-صابر خليفة-ماتيو روزيكي
الترجي الرياضي التونسي
معز بن شريفية-ايهاب المساكني-خليل شمام-هشام بالقروي-شمس الدين الذوادي-غيلان الشعلالي-الفرجاني ساسي –سعد بقير-انيس البدري-فخر الدين بن يوسف-طه ياسين الخنسي
Publié le:2017-03-01 10:20:12
Par:mongi (Tunisia )
Sur: "زهرة لمبوبة" من المجد والشهرة الى النسيان