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Sport

دربي العاصمة: التشكيلة المحتملة

Mercredi 01 Mars 2017
بــاب نــات - تقام اليوم الاربعاء 1 مارس 2017 مباريات الجولة الثانية من مرحلة البلاي أوف لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وفقا للبرنامج التالي:

14:00 النادي الصفاقسي – النجم الساحلي تحكيم محمد سعيد الكردي
14:00 اتحاد بن قردان – نجم المتلوي محمد امين بالناصر
16:00 الترجي الرياضي التونسي – النادي الافريقي تحكيم يسري بوعلي

التشكيلة المحتملة :

النادي الافريقي
فاروق بن مصطفى –مختار بالخيثر-سليمان كشك-فخر الدين الجزيري-بلال العيفة- احمد خليل-غازي العيادي-وسام يحيى –ابراهيم الشنيحي-صابر خليفة-ماتيو روزيكي

الترجي الرياضي التونسي
معز بن شريفية-ايهاب المساكني-خليل شمام-هشام بالقروي-شمس الدين الذوادي-غيلان الشعلالي-الفرجاني ساسي –سعد بقير-انيس البدري-فخر الدين بن يوسف-طه ياسين الخنسي

Publié le:2017-03-01 10:20:12

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