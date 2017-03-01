دربي العاصمة: التشكيلة المحتملة

Mercredi 01 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-01 10:20:12

- تقام اليوم الاربعاء 1 مارس 2017 مباريات الجولة الثانية من مرحلة البلاي أوف لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وفقا للبرنامج التالي:النادي الصفاقسي – النجم الساحلي تحكيم محمد سعيد الكردياتحاد بن قردان – نجم المتلوي محمد امين بالناصرالترجي الرياضي التونسي – النادي الافريقي تحكيم يسري بوعليالنادي الافريقيفاروق بن مصطفى –مختار بالخيثر-سليمان كشك-فخر الدين الجزيري-بلال العيفة- احمد خليل-غازي العيادي-وسام يحيى –ابراهيم الشنيحي-صابر خليفة-ماتيو روزيكيمعز بن شريفية-ايهاب المساكني-خليل شمام-هشام بالقروي-شمس الدين الذوادي-غيلان الشعلالي-الفرجاني ساسي –سعد بقير-انيس البدري-فخر الدين بن يوسف-طه ياسين الخنسي