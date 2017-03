Tunisie: Les cinq aberrations du discours économique du Chef du gouvernement

Mercredi 01 Mars 2017





Publi le:2017-03-01

Je ne sais pas si vous avez regard, comme moi, le discours conomique de Youssef Echahed, Chef du gouvernement de la Tunisie, sur le plateau dune chaine de tlvision tunisienne, dimanche le 26 fvrier. Passant par une priode difficile, le Chef de gouvernement a fait son discours la Nation, dans un studio feutr, d'une chaine prive et o l'auditoire prsent est majoritairement constitu de ministres, de leurs gardes du corps, conjointes et autres petites amies. Tout ce beau monde coutait religieusement un Chef de gouvernement alternant les formules consacres et les tics de nervosit chaque fois que le journaliste improvise et dvie du script de questionnements convenus et prpars davance.Jai regard studieusement et par deux fois lenregistrement mis sur YouTube de cette rencontre, et chaque fois je notais les lments qui me paraissaient incohrents, intrigants ou confondants. Aprs examen attentif, jai pu relever dans le discours du Chef de gouvernement cinq aberrations conomiques notables. Ces aberrations (illogismes) dvoilent une bonne partie de la pense conomique retenue par le gouvernement et la stratgie de sortie de crise prvue par le Chef du gouvernement.Je me suis mis explorer ces faits et les documenter de faon mthodique, avant les dcrire dans la suite de ce modeste billet analytique. Je mefforce de vulgariser mes propos pour des fins de communication.La premire aberration a trait la confusion entre le bien priv (changeable sur le march) et le bien public (faisant partie des missions de lÉtat). Le Chef du gouvernement pense que lÉtat doit garder sous contrle la production et la commercialisation de llectricit et leau courante, et aller de lavant vers une certaine privatisation des services de sant et dducation. Or, leau et llectricit sont dj tarifes par lÉtat et payes par les consommateurs, en tant que biens marchands; ceux-ci sont divisibles (quantit modulable par les compteurs deau et dlectricit) et rivaux (la quantit deau consomme par le tourisme est une quantit en moins pour lagriculture ou les mnages). En langage conomique, il sagit de bien priv et pas de bien public, comme le prtend le Chef du gouvernement. Laberration grossire ne sarrte pas l, puisque le Chef du gouvernement encourage la privatisation progressive de larges pans de la sant et de lducation, et ce en voulant faire payer les citoyens ces biens, alors que ceux-ci font partie des missions essentielles de lÉtat, et pour cause, ils sont aujourdhui offerts gratuitement en grande partie et pour lessentiel de la population. Une telle aberration est grave et dangereuse pour la pertinence de la stratgie conomique du gouvernement quil dirige, lui qui est cens donner lexemple dans la dfinition du primtre de lÉtat et des services publics, sans perdre de vue le bon sens conomique rgissant la dfense du bien public et lintrt collectif.La deuxime aberration porte sur une incomprhension manifeste de la croissance conomique, de sa mesure et de ses liens avec dautres variables conomiques. Il avance que son gouvernement anticipe un taux de croissance du PIB (richesse conomique produite en Tunisie) de 2,5% en 2017, et attribue exclusivement son gouvernement ce rsultat prvisible, et pas encore observ. Il va plus loin en prtendant que chaque point de croissance procure une cration nette demplois de quelque 16000 emplois, soit 48000 emplois nouveaux en 2017. Deux normits sont dvoiles ainsi dans le raisonnement du Chef du gouvernement. Primo, limpact de la croissance sur lemploi se fait gnralement avec dcalage de quelques trimestres (lag, en jargon macroconomique). La croissance de cette anne est, par exemple, dtermine aussi par les efforts des gouvernements prcdents (Essid et Jomaa), surtout que certains ministres-spectateurs du dbat continuent davoir le mme portefeuille depuis presque 2 ans. Secundo, le lien entre croissance conomique et cration demploi nest pas si simple comme le prtend notre Chef de gouvernement. Plusieurs conomistes ont travaill sur ce lien (croissance cratrice demploi) et ont mis de lavant la Loi dOkun (conomiste amricain ayant dmontr le lien), qui stipule qu'il faille au moins un 3 % de croissance pour que la cration demploi commence se faire sentir, et dans une proportion ne dpassant pas les 0,6% par point de pourcentage de croissance. Le Chef du gouvernement se trompe, ou fait exprs pour induire volontairement les citoyens et journalistes en erreur; ce dernier cas de figure tant plus grave que son prcdent. Un document explicatif est produit par le FMI destination des gouvernements ayant des difficults comprendre cette relation particulire entre croissance et emploi. Il est accessible au grand public grce ce lien : http://www.imf.org/external/french/np/blog/2016/110916f.htm La troisime aberration tient aux dclarations douteuses du Chef du gouvernement, attestant quil fait dans le cadre de son mandat une valuation continue et rigoureuse de la performance de ses ministres et actions ministrielles lies. Jai cherch partout dans les documents officiels disponibles sur les sites Web du gouvernement, et je nai rien trouv sur i) les mandats prcisment formuls pour chaque Ministre et chaque Secrtaire dÉtat, lors de leur nomination et assermentation, ii) les objectifs atteindre dans le court terme (lesprance de vie dun gouvernement, depuis 2011 nexcde pas une moyenne de 9 mois) et iii) encore moins sur les rapports dvaluation des ralisations, et des indicateurs datteintes des objectifs pour chaque ministre et programme public. Rien nest fait pour valuer (mme sous forme dauto-valuation) la performance du gouvernement sur la base des promesses tenues et des indicateurs de leur ralisation (Km dautoroute ralis, nombre demplois crs, cration de PME, etc.). Les temps de lautocongratulation sur des plateaux de tlvision, et entour de sa meute sont rvolus et les citoyens et les journalistes tunisiens mritent une information valuative crdible, atteste par des vrificateurs agrs et noir sur blanc. Linvestissement tranger ou national, et la motivation des travailleurs passent par une transparence et un srieux dmontr dans le cadre dune gestion axe sur les rsultats.La quatrime aberration tient aux 5000 dinars offerts aux jeunes pour crer une entreprise et vivre dignement avec les bnfices associs. Je ne sais pas si le Chef du gouvernement ralise lnormit de ses propos; avec 5000 dinars, on ne peut mme pas louer un espace de 4X4 mtres ou quiper correctement une charrette traction animale (ne plutt que bourricot). Ce genre daberration rvulse les bailleurs de fonds internationaux, voyant que la dmagogie et le saupoudrage initis et longtemps dfendus par les rgimes de Bourguiba et de Ben Ali continuent prvaloir dans les instances responsables du dveloppement rgional et rural et mme chez le Chef du gouvernement en personne. Le Chef du gouvernement fait de la comptabilit crative et avoue ainsi gaspiller les deniers publics, en accordant des subventions daide sociale (subside de survie) et en les prsentant comme des aides la cration dentreprises rentables et viables. Plusieurs agences de dveloppement ont produit des rapports crdibles ce sujet (CNEA, CGDR, APIA, etc.), dommage que le Chef de lÉtat ne reconnait pas les comptences de ses experts et fonctionnaires ce sujet.Lexemple de ce financement rapide, de 5000 10000 Dinars, aux petits projets dnote dune carence inoue du gouvernement actuel en matire de conception et de mise en uvre de vritables stratgies de sortie de crise pour lconomie tunisienne.La cinquime aberration et non la moindre, porte sur linvitation quil donne aux comptences et expertises tunisiennes pour prter main-forte son gouvernement pour mieux concevoir, implanter et valuer les politiques et les interventions gouvernementales. De belles paroles, et le Chef du gouvernement ne propose aucun mcanisme pour structurer la valorisation des expertises tunisiennes et les mettre au profit des processus du dveloppement, dans tous ses secteurs et toutes les rgions de la Tunisie. Il utilise la notion du capital humain juste pour laisser comprendre quil valorise le savoir et quil tient compte des avis exprims par ses experts et autres comptences vivant dans les diffrentes rgions et administrations de la Tunisie. Les experts tunisiens mritent dtre associs la gestion de lÉtat, et ce par des mcanismes concrets et apolitiques. Les derniers vnements mdiatiss au sujet de certaines incomptences grotesques de certains de ses ministres tmoignent encore quen Tunisie, les politiques publiques se font derrire des portes closes et en dpit de tout bon sens! Le Chef du gouvernement est, ce sujet, pig par une contradiction flagrante et qui ne pardonne pas : un moment il pense que la Tunisie doit librer un grand nombre de fonctionnaires (pour allger la fonction publique), et 10 min aprs et sans se rendre compte, il prconise une autre solution au dficit des Caisses de retraite, et consistant prolonger lge de la retraite 65 ans (versus 60 ans), pour faire travailler plus longtemps les mmes fonctionnaires licencis un peu plus tt.