Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Sikkat El 3ash9in  
Tribune

لمـــاذا أنت موجعٌ أيّها الوطـن ؟

Mardi 28 Février 2017

منجي بــــاكير

أحببْناك يــا وطن ، صُنّاك و بدماء الأجداد رويناك . أحببنا سهولك و جبالك و كذا تراب صحرائك . أحببنا أرضك و سماءك ،،، أحببناك و صبرنا عليك ، جعلنا من عُمقنا شرايين تغذّيك و من فلذات أكبادنا جنودا تحرسك و تبنيك ...
صُغنا تاريخك و حفظنا جغرافيّتك حينما فرّ الفارّون و جنّس المجنّسون و باع البائعون ، و بقينا نحن على العهد نرفع رايتك بسواعدٍ أرهقها الوفاء و لم تسلّم .
احتضنّاك أيها الوطن لكنّك أبْيت إلاّ أن تفتح ذراعيك لآخرين فكنت معهم علينا .


أتعبتنا أيها الوطنّ حبّا و معاناة ، أرهقتنا انتماءً و مفارقات ،،، آلمتنا و ما آلمناك ، خنتنا و ما خنّاك ، ناصرناك و خذلتنا و سلّمت رقابنا لرعاع السّاسة و لُقطاء التخريب و التهريب و الترهيب ،،، لمــــــاذا أنت موجعٌ أيّها الوطن !؟؟؟
حبّك ألمٌ و إرضاءك ألمٌ و البقاء فيك ألمٌ في ألم ، صبرنا و تصبّرنا على سياساتك العرجاء و عربدة أحزابك الخرقاء و جهالة نخبتك الحمقاء و إعلامك الهجين الذي يحشرنا كلّ حين بما يزيدنا غمّا على غمّ .
أيها الوطن ، لقد تعفّفنا فيك يوم تغوّل الآخرون و انتشرنا فيك يوم اعتصم الآخرون و سال عرقنا على ترابك يوم أضرب الآخرون ، لكنّك أزهرت يانعات - عليهم - و أوْرقت ذابلات فينا ...!
لماذا أنتَ موجعٌ أيها الوطن ؟؟؟

Publié le:2017-02-28 18:04:43

festival-f0a0a9edbf1df15152f614d9da5bc598-2017-02-28 18:04:43
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 139098



هل كان خطاب الشاهد مساء الأحد مقنع؟؟
Voter
En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13491,4

  • (27/02)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 2,42506 DT        1$ =2,30018 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/02)   193,3 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |139098 1144|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires