Publié le:2017-02-28 17:57:18
دورة دبي : مالك الجزيري ينهزم أمام موراي
Mardi 28 Février 2017
بــاب نــات - غادر لاعب التنس مالك الجزيري المصنف 51 عالميًا دورة دبي المفتوحة للتنس من الدور الأول بعد هزيمته أمام البريطاني أندي موراي المصنف الأول عالميا بنتيجة شوطين دون رد بتفاصيل (4 - 6) و (1 - 6) .
Publié le:2017-02-28 17:57:18
Publié le:2017-02-28 17:57:18
festival-f5cd3679b2c0ed00bca0f7bddc7052c0-2017-02-28 17:57:18
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