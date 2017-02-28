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Sport

دورة دبي : مالك الجزيري ينهزم أمام موراي

Mardi 28 Février 2017
بــاب نــات - غادر لاعب التنس مالك الجزيري المصنف 51 عالميًا دورة دبي المفتوحة للتنس من الدور الأول بعد هزيمته أمام البريطاني أندي موراي المصنف الأول عالميا بنتيجة شوطين دون رد بتفاصيل (4 - 6) و (1 - 6) .




Publié le:2017-02-28 17:57:18

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