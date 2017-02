Echanges commerciaux Turquie - Tunisie : 80% - 20% !

Mardi 28 Février 2017





Publié le:2017-02-28 15:15:09

Ces derniers jours, une vague de protestation a été lancée dans les réseaux sociaux appelant au boycott des produits turcs qui selon certains mettent en périls les industries manufacturières locales : Est-ce justifié ?Le tableau récapitulatif suivant illustre le volume des échanges commerciaux entre les deux pays pour la période 2011 – 2015 :Le volume des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Turquie est éminemment en faveur de la Turquie avec un déficit de 30% pour la balance commerciale tunisienne.En effet, le déficit commercial cumulé pour la période 2011 – 2015 s’élève à un montant de 3 153 Millions USD, soit près de 7 250 Millions TND !Un chiffre à donner la berlue à nos économistes.Il y a lieu de rappeler qu’un accord bilatéral d’échange libre entre les deux pays le « Tunisia-Turkey Free Tradre Agreement » (FTA) a été conclu.L’accord a été adopté et signé à Tunis le 25 Novembre 2004 et est entré en vigueur le 1 Juin 2005, soit depuis près de 12 années.Après la révolution de 2011, et dans la perspective de mieux promouvoir les échanges des produits et de services entre la Tunisie et la Turquie, la « Tunisian Turkish Trade » (TTT) est fondée en 2012.La TTT est une plate forme de mise en contact entre les entreprises Tunisiennes et les entreprises Turques.Malheureusement, les entreprises tunisiennes n’ont pas pu tirer avantage de cet accord (FTA) qui est largement en faveur de la Turquie et les causes sont aussi variées que multiples.En de finir qu’en 2016, un total de 75 entreprises turques sont installées en Tunisie pour un investissement total de 1 Milliard USD employant près de 1 600 personnes, avec un objectif d’atteindre 100 entreprises à l’horizon 2018 : Du menu fretin pour un si lourd déficit commercial avec ce pays de près de 676 Millions USD rien qu’en 2015.Hélas, au vue de ces chiffres, la Turquie, pays ami, semble mettre la Tunisie en coupe réglée et il est bien temps que le gouvernement en place se démène pour inverser la tendance et renverser la vapeur.