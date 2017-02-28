سبتمبر 2017: برمجة جديدة شبابية ثقافية على القناة الوطنية الثانية

Mardi 28 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-28 13:26:29

- فاتحة لشراكة بين التلفزة التونسية بقناتيها و وزارة الشؤون الثقافية رسمت خطوطها الأولى يوم الاثنين 27 فيفري 2017 في جلسة عمل جمعت بين الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية الياس الغربي ومديري القناتين إيهاب الشاوش وشادية خذير بوزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين وإطارات الوزارة والمشرفين على المؤسسات الثقافية .وقد أكد السيد إلياس الغربي أن "استرجاع التفكير النقدي التونسي" هو الهدف الأساسي من التركيز على مضمون ثقافي شبابي في برامج القناة الوطنية الثانية،برامج وتوجه جديد يشارك في صياغتها خبرات وكفاءات من وزارة الشؤون الثقافية.كما بين السيد محمد زين العابدين أهمية هذا التعاون المشترك "لتحقيق الثورة الثقافية التي ينشدها التونسيون" مؤكدا إنخراط الوزارة التام في هذا المشروع لرسم واقع ثقافي مغاير وجديد يستجيب لتطلعات الشباب.و سينطلق قريبا العمل فعليا بين ممثلي الوزارة ومنتجي وصحفيي القناة لصياغة مشاريع برامج ترى النور في الشبكة البرامجية القادمة سبتمبر 2017 بالاعتماد على ما تضعه الوزارة على ذمة القناة من مخزون ثقافي متنوع وكفاءات وخبرات وفضاءات.ويسعى هذا التعاون بين التلفزة التونسية ووزارة الشؤون الثقافية إلى تجويد إنتاج مضامين إعلامية تنافسية على الوطنية الثانية تلبي حاجيات الجمهور الشبابي لإعلام قريب منه يتحدث لغته وينقل هواجسه وأحلامه.