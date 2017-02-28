دكتاتوريّة الفوضى في رحاب دبلوماسيّة عرجاء

ألمانيا
يمثل التونسييون بالخارج مكوّنا أساسيّا في الخارطة السياسيّة والإقتصاديّة والإجتماعية في البلاد أمام تزايد أعدادهم خاصّة خلال العشريّة الأخيرة ومساهمتهم الفاعلة في المجهود الإنمائي الوطني ، لذلك كان من المفترض أن يحظى التونسيون بالخارج بمزيد الإهتمام والرّعاية في السياسة الخارجيّة وباحترام كبير من طرف البعثات الدبلوماسيّة حتّى تعطي الجالية الكثيرمن الحيويّة للحضور التونسي في أوروبا ، وتساهم بفاعليّة في الترويج لصورة تونس الجميلة لمزيد تحقيق فرص التعاون والإستثمار، غير أنّ ما يحصل أحيانا من طرف بعض البعثات الدبلوماسيّة يتجاوز حالة الآمبالاة إلى التجاهل والإقصاء المتعمّد لأبناء الجاليّة لسبب من الأسباب وهو ما يمثل قصورا في الفهم لدى هذه الفئة لدور ومكانة التونسي في العالم .
وبعيدا عن هذه الحادثة وما شكّلته من إهانة للجاليّة واعتداءا فاضحا على الحقوق والحرّيات يطرح سؤال جوهري لمعرفة المواصفات والمؤهلات التي يتم على أساسها الإختيار ، فهل هوّ عنصر الولاء والإنصياع للنظام القائم ، أم الكفاءة المهنيّة والسّمعة والشرف؟؟
من الواضح أنّ مسألة التعيينات تراعي في أغلبها بالدّرجة الأولى ثلاثة عناصر أساسيّة وهي :
1 ـ مدى الولاء للنظام
2 ـ الحرص على تنفيذ التعليمات
3 ـ الإنصياع للأوامر
لكنّ العنصر الأهم الذي لم يلتفت إليه أصحاب القرار هوّ هل سيحوز هذا المسؤول على رضا الجاليّة أم لا ؟
Publié le:2017-02-28 08:00:35
Par:elghazali (France )
Sur:Tunisie : des ambitions démocratiques au maximum et des compétences ministérielles au minimum