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Tribune

دكتاتوريّة الفوضى في رحاب دبلوماسيّة عرجاء

Mardi 28 Février 2017
نورالدين الخميري
ألمانيا

يمثل التونسييون بالخارج مكوّنا أساسيّا في الخارطة السياسيّة والإقتصاديّة والإجتماعية في البلاد أمام تزايد أعدادهم خاصّة خلال العشريّة الأخيرة ومساهمتهم الفاعلة في المجهود الإنمائي الوطني ، لذلك كان من المفترض أن يحظى التونسيون بالخارج بمزيد الإهتمام والرّعاية في السياسة الخارجيّة وباحترام كبير من طرف البعثات الدبلوماسيّة حتّى تعطي الجالية الكثيرمن الحيويّة للحضور التونسي في أوروبا ، وتساهم بفاعليّة في الترويج لصورة تونس الجميلة لمزيد تحقيق فرص التعاون والإستثمار، غير أنّ ما يحصل أحيانا من طرف بعض البعثات الدبلوماسيّة يتجاوز حالة الآمبالاة إلى التجاهل والإقصاء المتعمّد لأبناء الجاليّة لسبب من الأسباب وهو ما يمثل قصورا في الفهم لدى هذه الفئة لدور ومكانة التونسي في العالم .
وفي سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ الدبلوماسيّة التونسيّة أقدم السيّد القنصل العام بمدينة بون أحمد شفرة يوم السبت 25 . 02 . 2017 في حركة عجيبة غريبة لا تليق بتونس الثورة على ترويع عدد من الأمهات الآتي كنّ متواجدات بمقرّ القنصليّة العامّة صحبة عدد من أبنائهنّ للمطالبة بإعادة تسويغ مكان ثاني لدار التونسي ببون بعد إنهاء العقد مع صاحب المحلّ الأوّل حتّى يتمكّن أبنائهنّ من مواصلة تعلّم اللّغة العربيّة ، وهو ما أحدث حالة من الرّعب والهلع في صفوف عدد من الأبناء والأمهات ، علما وأنّ الدّولة التونسيّة قد خصّصت مشكورة معلّما للغرض وهو بحالة عطالة منذ مطلع السّنة الدراسيّة الحاليّة .
وبعيدا عن هذه الحادثة وما شكّلته من إهانة للجاليّة واعتداءا فاضحا على الحقوق والحرّيات يطرح سؤال جوهري لمعرفة المواصفات والمؤهلات التي يتم على أساسها الإختيار ، فهل هوّ عنصر الولاء والإنصياع للنظام القائم ، أم الكفاءة المهنيّة والسّمعة والشرف؟؟
من الواضح أنّ مسألة التعيينات تراعي في أغلبها بالدّرجة الأولى ثلاثة عناصر أساسيّة وهي :

1 ـ مدى الولاء للنظام
2 ـ الحرص على تنفيذ التعليمات
3 ـ الإنصياع للأوامر
لكنّ العنصر الأهم الذي لم يلتفت إليه أصحاب القرار هوّ هل سيحوز هذا المسؤول على رضا الجاليّة أم لا ؟


Publié le:2017-02-28 08:00:35

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