ميزات في نسخة نوكيا 3310 الجديدة

Mardi 28 Février 2017

وكالات





Publié le:2017-02-28 07:36:49

- الجميع في انتظار إعادة إطلاق الهاتف "الأسطوري" نوكيا 3310 بحلة جديدة ومميزة من حيث التصميم والمواصفات.وعلى الرغم من أن الهاتف يحمل اسم "نوكيا"، إلا أن شركة HMD العالمية قامت بتصنيعه، بعد حصولها على الرخصة التجارية لتصنيع وتسويق الهواتف الحاملة للعلامة التجارية نوكيا.وتأتي النسخة الجديدة من هاتف نوكيا 3310، بشكل أنحف وأخف وزنا من النسخة الأصلية، كما سيتوفر الهاتف بالألوان التالية: الأصفر والأحمر والرمادي والأزرق الداكن.وصُمم النموذج الجديد من البلاستيك "ناعم الملمس"، كما غيرت نوكيا من المفاتيح الرئيسية لتحل مكانها لوحة مفاتيح مركزية مربعة الشكل، مع وجود أزرار استقبال وإنهاء المكالمة.وتأتي شاشة هاتف نوكيا 3310 الجديد، بقياس 2.4 إنش ملونة وبدقة أعلى، مع وجود فتحة للذاكرة الخارجية على جانب الهاتف، وكاميرا خلفية بدقة 2 ميغا بكسل مع فلاش LED.ويوجد في هاتف نوكيا "القديم الجديد"، العديد من التحسينات الداخلية، مثل منفذ USB مصغر للشحن، ومنفذ للسماعات 3.5 ميلي متر، وتقنية الاتصال بلوتوث 3.0.ويعمل الهاتف الجديد بواسطة نظام التشغيل Nokia Series 30، بدلا من أندرويد، حيث يمكن القيام بوظائف الاتصال التقليدية وإرسال الرسائل المصورة الأساسية.وتقول الشركة إن بطارية الهاتف وسعتها 1200 ميلي أمبير، تدوم مدة 31 يوما مع 22 ساعة من وقت الحديث، كما زُود بمتصفح "أوبرا ميني" للإنترنت.ويوجد في هاتف نوكيا "القديم الجديد"، العديد من التحسينات الداخلية، مثل منفذ USB مصغر للشحن، ومنفذ للسماعات 3.5 ميلي متر، وتقنية الاتصال بلوتوث 3.0.وتجدر الإشارة إلى أن الشركة باعت 126 مليون جهاز من الهاتف الأصلي، منذ عرضه لأول مرة، في شهر سبتمبر/أيلول عام 2000، وذلك قبل إطلاق هواتف آيفون من آبل.