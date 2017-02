Tunisie : des ambitions démocratiques au maximum et des compétences ministérielles au minimum

Lundi 27 Février 2017





Publi le:2017-02-27 23:39:20

Ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie est particulirement paradoxal. Dans ce pays, berceau et pionnier du Printemps arabe, les observateurs du monde entier ont prdit du progrs et de la prosprit conomique pour ce peuple mritant. Pourtant, ces mmes observateurs savaient pertinemment que ce pays a t longtemps gangren par la corruption, par les pressions claniques et par la mentalit dassiste cultive par des dcennies de dictature et doppression. Sans douter un instant, ces observateurs savaient que la Tunisie recle dinnombrables bassins de comptence la fine pointe des connaissances et de prcieuse expertise de calibre mondial.Au niveau de la recherche scientifique et des effectifs agissant titre dexperts internationaux (au sein des meilleures universits et organisations internationales), la Tunisie jouit dun prestige ingal comparativement ses voisins (maghrbins et africains). Cela dit, nul nest prophte dans ce pays!Et pour cause; contrairement aux attentes et aspirations sociales issues de la rvolution, la dmocratisation de la Tunisie bute sur une muraille de mdiocrit et dincomptence dans la gestion gouvernementale des dossiers publics. Cela ne donne point confiance aux investisseurs et partenaires internationaux ayant fait des promesses respectables pour aider la Tunisie investir et mieux ancrer la dmocratie sur des fondations favorables une gouvernance saine, transparente et base sur lexcellence.Pour avoir particip des mandats de coopration internationale, plusieurs ministres et hauts fonctionnaires reprsentant la Tunisie ne ralisent pas limportance des enjeux et se limitent prsenter la rvolution tunisienne comme un fonds de commerce, sans faire le ncessaire pour distinguer entre collaboration intentionnelle mutuellement bnfique et qute de dons, de charit et daumne. Beaucoup dentre eux participent ces rencontres avec leurs belles paroles, le tout sans prparation, sans dmonstration et sans respect des fonctions occupes et le peuple reprsent.Hier, s'tait la ministre des Finances, Mme Zribi de faire son show de vente, presque la crie de plusieurs actifs tunisiens chrement pays par le simple payeur des taxes, dans toutes les rgions de la Tunisie. Mme Zribi ne produit aucun document dtude ou valuation pralable (des actifs et des scnarios de leur valorisation) et invite les citoyens la croire sur parole au sujet de ses dcisions et faons de faire. Rien ne filtre ce sujet pour les journalistes, ou encore lopinion publique. À ce sujet, aucun dossier ni publication nest accessible sur le site de son ministre.Aujourd'hui, c'est au tour du ministre de l'Investissement et la Coopration internationale M. Abdel-Kafi de se plaindre de sa rencontre avec la dlgation parlementaire europenne, qui selon ses dires ne tient pas ses promesses d'aide la Tunisie post-printemps, arabe. Sans regarder dans les yeux des Tunisiennes et Tunisiens, notre ministre reste silencieux sur ce quil a prsent lUnion europenne, comme projet finanable et dont la rentabilit a t ficele de manire pralable, convaincante et rigoureuse.Dans les deux cas, nos deux honorables ministres pensent, et tort, que les bailleurs de fonds sont nafs au point dacheter les yeux ferms leurs arguments de vente ou de collaboration, et ce sans valuations ni preuves rigoureuses pouvant tre publies dans la transparence.Il fut un temps o des experts tunisiens arrivaient produire de manire proactive les valuations cots-bnfices requises pour les projets dont le financement est propos et attendu. Je me rappelle dans ce cadre de sommits tunisiennes qui, sans tre ministres prparent des dossiers de financement de manire techniquement irrprochable et arrivent en consquence gnrer et avec succs des centaines de millions de dollars de la part des bailleurs de fonds (pays du Golf, Banque mondiale, etc.), avec des taux dintrt proches de zro.Un financement international mme sous forme de dons ne peut pas se faire, sans valuation transparente et sans simulations de rentabilit socio-conomique pralables.À quand, notre gouvernement ralise-t-il que les aides promises par la communaut internationale requirent dmonstration de rentabilit, exigent des gestionnaires forms en politique publique (conception, implmentation, suivi, valuation, reddition de compte, etc.) et surtout des ministres comptents et capables de mobiliser les comptences et les expertises tunisiennes dans les processus d'accs aux financements internationaux, pour financer des ambitions boostes au maximum par une jeunesse tunisienne impatiente et voulant tirer profit de la dmocratie naissante.Et on se demande encore pourquoi les bailleurs de fonds ne tiennent pas leurs promesses d'aide et de financements avancs. Ne cherchons pas accuser les autres, le problme endmique rside dans lincomptence de certains de nos ministres responsables de ces dossiers et de leur rticence instaurer des mcanismes d'valuation et de reddition de compte rassurant les investisseurs et les pays donateurs. Mais pas seulement, de tels mcanismes rassurent aussi les citoyens qui les ont mandats pour les reprsenter auprs de bailleurs de fonds afin de ngocier sur la base dvidences dmontrables ce qui mrite dtre financ versus ce qui ne le mrite pas.