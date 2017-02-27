مالك الجزيري يتراجع الى المركز 51 عالميا

Lundi 27 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 17:09:36

- تراجع التونسي مالك الجزيري باربعة مراكز ليحل في المرتبة الحادية والخمسين عالميا في التصنيف الجديد للاعبي التنس المحترفين الصادر يوم الاثنين.وكان الجزيري خرج من الدور الثاني لدورة مرسيليا الفرنسية اثر خسارته امام الاسترالي نيك كيرغيوس 4-6 و2-6 يوم الاربعاء الماضي بعدما فاز في الدور الاول على الروسي اندراي كوزينتسوف 6-3 و6-3.ويلتقي الجزيري غدا الثلاثاء مع المصنف الاول عالميا البريطاني اندري موراي في اطار الدور الاول لدورة دبي المفتوحة.وتميز التصنيف الجديد بعودة الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا إلى نادي اللاعبين العشرة الاوائل بعدما صعد الى المركز السابع غداة تتويجه بطلا لدورة مرسيليا الفرنسية.ويعد هذا اللقب هو الثالث لتسونغا (31 عاما) في المدينة الفرنسية الجنوبية بعد فوزه في النهائي على مواطنه لوكاس بويي 6-4 و6-4.كما يعد اللقب الثاني على التوالي بعد احرازه لقب دورة روتردام الهولندية.واحتفظ البريطاني اندي موراي بالمركز الاول متقدما على الصربي نوفاك ديوكوفيتش علما بانهما لم يشاركا في أي دورة خلال الاسبوع الماضي.