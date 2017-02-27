في معرض صفاقس لكتاب الطفل: برنامج ثري يراوح بين الفكر والأدب والشعر والعروض التنشيطية

Lundi 27 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-27 15:44:44

- يتضمن برنامج الدورة 24 لمعرض صفاقس لكتاب الطفل، بفضاء معرض صفاقس الدولي التي انطلقت فعالياتها يوم 24 فيفري الجاري لتمتد إلى غاية 3 مارس القادم وذلك بمشاركة 45 عارضا من 13 دولة عربية وأوروبية على غرار تونس وقطر والأردن واليمن والعراق وفلسطين والمغرب والجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية والكويت إلى جانب السينغال وفرنسا.وقد أعدت الهيئة التنظيمية لمعرض صفاقس لكتاب الطفل برنامجا ثريا لتأثيث هذه الدورة يشمل ندوات فكرية من ضمنها ندوة بعنوان "رؤى في ثقافة الطفل : البحث عن مشروع" التي انتظمت يومي 25 و26 فيفري بقاعة العقود البلدية بصفاقس وكانت مناسبة للحوار والتباحث حول كل الإشكاليات المتعلقة بالطفل ومحيطه إضافة الى اللقاءات الأدبية والشعرية التي رتبت لها مع الكاتب التونسي "نور الدين بن عزيزة" والكاتبة الكويتية "هبة مندني" والعلامة المغربي "العربي بن جلون" والشاعر المبدع الأردني "جمال عمرو" وعملا بالتقليد التي دأبت عليه منذ الدورات السابقة، عملت جمعية معرض صفاقس لكتاب الطفل في هذه الدورة على تخصيص فضاء المطالعة للرضيع والطفولة المبكرة تم تأثيثه بكتب موجهة إلى هذه الفئة العمرية وتنشيطه بقراءات ثنائية وجماعية وذلك باشراف مجموعة من إطارات المكتبات العمومية بصفاقس بالتعاون مع إدارة المطالعـــــة العمومية والمنـــدوبية الجهـــــوية للثقـــافة بصفاقس.ولفن الحكاية والورشات نصيب في الدورة 24 لمعرض صفاقس لكتاب الطفل حيث تم تخصيص فضاء في الغرض ينشطه على امتداد أيام المعرض عدد من الحكواتيين من تونس والمغرب والجزائر والكويت والأردن إضافة الى تنظيم عديد الورشات تم خلالها تشريك عديد المدارس الابتدائية بصفاقس وخاصة الموجودة بالمناطق الداخلية إلى جانب عدد من الكليات والمعاهد العليا على غرار طلبة المعهد العالى لإطارات الطفولة بقرطاج درمش التي ساهمت بورشة عنوانها "أطلق شراعك" إلى جانب تنظيم ورشة "كيف اكتب قصة" لجمعية مهرجان المطالعة وورشة علمية لجمعية علوم وقيادة ونادي الطيران بالجنوب وورشات الفنون التشكيلية والدمى العملاقة وورشة صحية للمعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس.ث/هب