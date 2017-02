Tunisie: Entre le limogeage de Briki et le verbiage de Zribi; le lamentable bricolage du Premier ministre

Dimanche 26 Février 2017





Publi le:2017-02-26 19:55:08

Les deux dernires semaines, plusieurs mdias et analystes des politiques publiques ont mis en exergue la gravit des difficults conomiques rencontres par la Tunisie et lincomptence manifeste de certains membres du gouvernement actuel, les contrer par des stratgies socialement viables, techniquement faisables et conomiquement efficaces.Ces observateurs ont appel de leurs vux un remaniement ministriel visant notamment les portefeuilles des Finances, de la Fonction publique, de lÉducation et de la Formation professionnelle. Toujours, et selon les analystes et les observateurs ayant crit sur le sujet, ces ministres ont t dans lincapacit datteindre les objectifs (par leur action et inaction) fixs notamment au regard des aspects conomiques (inflation, chmage, dprciation du dinar, etc.), des aspects socio-ducatifs (dmantlement mthodique de lducation publique; inadquation des actions visant la formation professionnelle, etc.) et des aspects lis une gouvernance dmocratique base sur la concertation et le respect des mandats sortis des urnes (votes et attentes).La sortie publique et dramatique du Prsident tunisien pour dtourner lattention publique et faire diversion, en voulant dpnaliser la Zatla, na pas pu dgonfler la pression montante quant aux attentes lgard dun imprieux et vrai remaniement ministriel. Il fallait faire autre chose de plus percutant, et cest au Premier ministre de jouer.Et voil finalement, le Premier ministre annonce par voie de communiqu, en dehors des heures de travail, le limogeage de Briki, Ministre de la Fonction publique, laissant les autres ministres points du doigt en place. Il le fait en forant le passage et en faisant fi des ententes convenues entre les partis ayant obtenu une lgitimit par les votes et les attentes citoyennes. Il sagit l dun remaniement revanchard, inefficace et surtout gnrateur de tensions sociales incommensurables, pour les jours venir. Il sagit aussi dune preuve dirresponsabilit dun Premier ministre qui narrive pas fdrer les points de vue, travailler en quipe et avoir le leadership requis pour gouverner en temps de crise. Les tensions venir vont certainement mettre davantage de pression sur son leadership et sur les enjeux conomiques et financiers qui prcarisent encore les quilibres sociorgional et macro-conomique du pays.La situation est appele saggraver davantage et le Premier ministre doit agir de faon juste, rflchie et calme. Ces trois attributs semblent lui faire dfaut dans la gestion des dossiers, le suivi des performances et surtout en agissant en meneur et de fdrateur des membres de son quipe. Est-il encore capable de penser aux intrts stratgiques du pays, maintenant quil se met lui-mme dans une posture de leader contest et dont la nervosit est de plus en plus palpable et dangereuse pour la gestion des affaires du pays?La dangerosit de la situation est souligne dans les propos de sa ministre des Finances (26 fvrier) relativement aux risques de banqueroutes, si rien nest fait de srieux et crdible. Le discours de la ministre Zribi, articul dans un verbiage slectif et confus des constats et recommandations figurant dans le dernier rapport du FMI (novembre 2016), se limite limminence de la mise en vente des actifs publics dans certaines banques tunisiennes, le licenciement de 10 000 fonctionnaires. La ministre oublie de sexcuser auprs des contribuables, alors quelle se propose vendre des bijoux de famille tunisienne, des actifs financs par les citoyens durant les annes 1960 par des cotisations citoyennes (actions dans ces banques), coup de coupons de 5 et 10 dinars. Nos parents et grands-parents se rappellent de ces temps et de ces actions, notamment pour un financement collectif de la STB et de la Banque du Sud. La ministre ne se prononce pas sur les modalits de licenciement des 10 000 fonctionnaires, en faisant comprendre que cest un ministre issu du Syndicat des Patrons qui va sen charger, avec videmment une privatisation acclre de larges pans du service public (dans lenseignement, dans la sant, dans les infrastructures, etc.). Est-ce que la socit civile est prte payer pour des incomptences manifestes gouvernementales? Est-ce la solution que de se rveiller un dimanche matin (lendemain dun limogeage) pour dire aux citoyens que la Tunisie va brader pour des partenaires stratgiques (Syndicat des Patrons, investisseurs franais, amis du pouvoir, etc.)? Le tout est dit innocemment, sans aucune tude dimpact ralise et publie au grand public. Je nai jamais imagin quun gouvernement issu de lre dmocratique est capable dagir ainsi, de grer sans sappuyer sur des vidences et des tudes fiables et publiques.Alors que le bateau commence tanguer, on largue un rameur majeur (Briki) et on met aux commandes une ministre dont le verbiage annonce un pilotage et une gestion laveuglette et sans boussole.Le gouvernement oublie que le FMI lui a demand de rendre compte et rapidement sur des dpenses fiscales estimes plus dun milliard de dinars consentis en avantages fiscaux annuellement des investisseurs et exportateurs, et ce sans aucune rdition de compte publique. Je vous invite lire le rapport du FMI (novembre 2016) , et notamment sa partie sur les cadeaux de la fiscalit tunisienne, entre autres gres par la ministre Zribi. Dans sa page 26, le rapport souligne en langage diplomatique et noir sur blanc Il nexiste pas de statistiques sur les dpenses fiscales. La Direction Gnrale des avantages fiscaux prpare, pour mmoire seulement, un tableau de bord annuel des avantages fiscaux sur la base des informations reues de la Direction Gnrale des Douanes et la Direction Gnrale des Impts. Toutefois, aucune mthodologie na encore t dfinie pour recenser les dpenses fiscales parmi ces avantages fiscaux.La ministre Zribi oublie de mentionner les prfrences de sa gouvernance pour lopacit relativement aux impacts et cots pour les contribuables des i) Code dincitation aux investissements8, ii) Code de la taxe sur la valeur ajoute, iii) Code de limpt sur le revenu des personnes physiques et de limpt sur les socits et iv) du Code gnral des douanes.Face cette ralit abracadabrante du gouvernement actuel, il convient doprer rapidement un vrai remaniement ministriel bas sur des critres de comptences et des mtriques apolitiques. Il convient aussi douvrir les livres de la fiscalit (ses gaspillages et corruptions) et de communiquer avec le grand public pour dire la vrit et dvoiler les manuvres politiciennes et les incomptences associes.La confiance des Tunisiennes et Tunisiens dans leur gouvernement passe par cette transparence dans la gestion de lÉtat.