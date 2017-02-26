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Sport

الرابطة المحترفة الاولى- مرحلة التتويج- بداية موفقة للافريقي والترجي والنجم

Dimanche 26 Février 2017
بــاب نــات - حقق النادي الافريقي والترجي الرياضي والنجم الساحلي بداية موفقة في الجولة الاولى من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بفوزهم اليوم الاحد على التوالي على كل من النادي الصفاقسي (2-1) ونجم المتلوي (2-صفر) واتحاد بنقردان (2-صفر) متصدرين بذلك طليعة الترتيب.

ففي رادس نجح فريق باب الجديد في الخروج بالعلامة الكاملة في مباراة القمة التي جمعته اليوم بضيفه النادي الصفاقسي.
وبعد ان كان متاخرا بهدف لصفر في الدقيقة 51 بامضاء النيجيري كينغسلي سوكاري، تمكن فريق العاصمة من قلب تاخره الى فوز ثمين وضعه في صدارة الترتيب.
ويدين النادي الافريقي بهذا الانتصار للاعبه الزمبابوي ماتيو روزيكي الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 82 من ضربة جزاء و90 ز2 ).
ومن جهته عاد الترجي الرياضي بانتصار هام من المتلوي بعد تفوقه على نجم المكان بهدفين لصفر .
ونجح فريق الاصفر والاحمر في فرض سيطرته على اللقاء ولم يترك المجال لمنافسه لبلوغ مرماه.

وقد جاء هدفا الترجي بواسطة كل من فخر الدين بن يوسف (د67) وفرجاني ساسي (د84) .
وفي سوسة اكرم النجم الساحلي وفادة ضيفه اتحاد بنقردان بالانتصار عليه بهدفين نظيفين.
وقد نجح عامر بوعزة في افتتاح النتيجة في الدقيقة 9 قبل ان يضيف رامي البدوي الهدف الثاني في الدقيقة 20.

في ما يلي النتائج الجزئية لمباريات الجولة الاولى لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي تجرى اليوم الاحد
النادي الافريقي- النادي الصفاقسي 2-1
النجم الساحلي 2 - اتحاد بن قردان صفر
نجم المتلوي صفر - الترجي الرياضي 2






Publié le:2017-02-26 19:02:10

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