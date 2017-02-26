الرابطة المحترفة الاولى- مرحلة التتويج- بداية موفقة للافريقي والترجي والنجم

ففي رادس نجح فريق باب الجديد في الخروج بالعلامة الكاملة في مباراة القمة التي جمعته اليوم بضيفه النادي الصفاقسي.
وبعد ان كان متاخرا بهدف لصفر في الدقيقة 51 بامضاء النيجيري كينغسلي سوكاري، تمكن فريق العاصمة من قلب تاخره الى فوز ثمين وضعه في صدارة الترتيب.
ويدين النادي الافريقي بهذا الانتصار للاعبه الزمبابوي ماتيو روزيكي الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 82 من ضربة جزاء و90 ز2 ).
ومن جهته عاد الترجي الرياضي بانتصار هام من المتلوي بعد تفوقه على نجم المكان بهدفين لصفر .
ونجح فريق الاصفر والاحمر في فرض سيطرته على اللقاء ولم يترك المجال لمنافسه لبلوغ مرماه.
وقد جاء هدفا الترجي بواسطة كل من فخر الدين بن يوسف (د67) وفرجاني ساسي (د84) .
وفي سوسة اكرم النجم الساحلي وفادة ضيفه اتحاد بنقردان بالانتصار عليه بهدفين نظيفين.
وقد نجح عامر بوعزة في افتتاح النتيجة في الدقيقة 9 قبل ان يضيف رامي البدوي الهدف الثاني في الدقيقة 20.
في ما يلي النتائج الجزئية لمباريات الجولة الاولى لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي تجرى اليوم الاحد
النادي الافريقي- النادي الصفاقسي 2-1
النجم الساحلي 2 - اتحاد بن قردان صفر
نجم المتلوي صفر - الترجي الرياضي 2
Publié le:2017-02-26 19:02:10
Par:karimyousef (France )
Sur:اكبر امتحان يمر به التوافق منذ اعلانه ..السبسي لم يصفع الاتحاد وانما صفع النهضة ..