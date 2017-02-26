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Sport

الرابطة المحترفة الثانية - نتائج الجولة السابعة عشرة

Dimanche 26 Février 2017
بــاب نــات - في ما يلي نتائج مباريات الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :
المجموعة الاولى:
ملعب المنستير الاتحاد المنستيري / سبورتينغ بن عروس 1-1
في ملعب قفصة قوافل قفصة / ملعب منزل بورقيبة 2-صفر
في ملعب الكاف اولمبيك الكاف / اتحاد سليانة لم تجر
في ملعب قربة النادي القربي / نادي الحمامات 3-1
في ملعب حمام سوسة امل حمام سوسة / مستقبل القصرين صفر-1



المجموعة الثانية:
ملعب اريانة جندوبة جندوبة الرياضية / جمعية اريانة 2-1
في ملعب نابل الملعب النابلي / جمعية جربة 1-صفر
في ملعب مساكن هلال مساكن / سكك الحديد الصفاقسي صفر-صفر
في ملعب قرمبالية قرمبالية الرياضية / الملعب التونسي 1-صفر
في ملعب صفاقس الملعب الصفاقسي / اولمبيك مدنين 2-1


Publié le:2017-02-26 17:47:54

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