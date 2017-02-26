الرابطة المحترفة الثانية - نتائج الجولة السابعة عشرة

Dimanche 26 Février 2017

بــاب نــات









Publié le:2017-02-26 17:47:54

- في ما يلي نتائج مباريات الجولة السابعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :ملعب المنستير الاتحاد المنستيري / سبورتينغ بن عروس 1-1في ملعب قفصة قوافل قفصة / ملعب منزل بورقيبة 2-صفرفي ملعب الكاف اولمبيك الكاف / اتحاد سليانة لم تجرفي ملعب قربة النادي القربي / نادي الحمامات 3-1في ملعب حمام سوسة امل حمام سوسة / مستقبل القصرين صفر-1ملعب اريانة جندوبة جندوبة الرياضية / جمعية اريانة 2-1في ملعب نابل الملعب النابلي / جمعية جربة 1-صفرفي ملعب مساكن هلال مساكن / سكك الحديد الصفاقسي صفر-صفرفي ملعب قرمبالية قرمبالية الرياضية / الملعب التونسي 1-صفرفي ملعب صفاقس الملعب الصفاقسي / اولمبيك مدنين 2-1