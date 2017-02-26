يوسف الصديق: مستعد لخوض معركة جادة للدفاع من أفكاري التحررية

Dimanche 26 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-26 10:23:41

- صرح المفكر يوسف الصديق مساء الجمعة 24 فيفري الجاري أنه بصدد الإعداد لإصدار كتابه الجديد " الإسلام ضد القرأن ". كان ذلك خلال حفل توقيع كتابه Nous n'avons j'amais lu le-Coran " والذي نظمته جمعية نادي "روتاري " بسوسة ، . و قال أنه يتوقع ردود فعل مختلفة حول مضمون هذا الكتاب ، وهو مستعد لخوض معركة جادة للدفاع من أفكاره التحررية ، ويأمل مسبقا أن يكون هذا الصراع فكريا بحتا وألا يأخذ أشكال عنف مادي أو تهور في المواقف والسلوك . وهي فرصة لنطرح التساؤلات حول المضمون و المعاني بفكر معاصر .