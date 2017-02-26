Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Al Kalbi Y3chak  
Culture

يوسف الصديق: مستعد لخوض معركة جادة للدفاع من أفكاري التحررية

Dimanche 26 Février 2017
بــاب نــات - صرح المفكر يوسف الصديق مساء الجمعة 24 فيفري الجاري أنه بصدد الإعداد لإصدار كتابه الجديد " الإسلام ضد القرأن ". كان ذلك خلال حفل توقيع كتابه Nous n'avons j'amais lu le-Coran " والذي نظمته جمعية نادي "روتاري " بسوسة ، . و قال أنه يتوقع ردود فعل مختلفة حول مضمون هذا الكتاب ، وهو مستعد لخوض معركة جادة للدفاع من أفكاره التحررية ، ويأمل مسبقا أن يكون هذا الصراع فكريا بحتا وألا يأخذ أشكال عنف مادي أو تهور في المواقف والسلوك . وهي فرصة لنطرح التساؤلات حول المضمون و المعاني بفكر معاصر .




Publié le:2017-02-26 10:23:41

festival-87ff0463168218333b6dfb92301686c0-2017-02-26 10:23:41
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 138967

Nader Malaykos  (Netherlands)  |Dimanche 26 Février 2017 à 11h 04m |           
الاسلام ضد القرآن ! هرطقات برعاية فرنسية لتافه أنتجه نظام سياسي لاوطني منبت منبوذ استخلفه الاستعمارمنذ 60 عاما..
ما بقي أن يخوض في الإسلام الا ملحد بكتاب باللغة الفرنسية برعاية منظمة روتاري الماسونية.
من نفقتك نعرف عشاءك يا جوزيف!!!



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13554,4

  • (23/02)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 2,41508 DT        1$ =2,30154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/02)   273,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138967 3195|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires