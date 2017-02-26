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تنافس حامي الوطيس بين ميركل وشولتز في الانتخابات المقبلة

Dimanche 26 Février 2017
وكالات - أظهر أحدث استطلاع للرأي في ألمانيا، تعادل المحافظين الذين تقودهم المستشارة أنغيلا ميركل مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط، قبل سبعة أشهر من الانتخابات الاتحادية.

وبيّن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إمنيد، في الفترة من 16 إلى 22 فيفري، لصالح صحيفة بيلد أم زونتاج ونشرت نتائجه السبت، 25 فيفري، أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي SPD، الذي ازدادت شعبيته في الأسابيع الماضية منذ إعلانه ترشيح مارتن شولتز، رئيس البرلمان الأوروبي السابق، عن الحزب إلى الانتخابات، عاد وتراجع نقطة مئوية واحدة، مقارنة باستطلاع مماثل الأسبوع الماضي، لتصل نسبة التأييد له إلى 32 في المئة.

ومنذ ترشحه، صارت استطلاعات الرأي تظهر تقاربًا في الشعبية بين شولتز الحديث العهد في سياسات ألمانيا المحلية، والمستشارة ميركل ذات الباع الطويل في سياسات بلادها.

ويشار إلى أن ترشح شولتز أعطى دفعة نوعية لحزبه "الاشتراكي الديموقراطي"، بعد التراجع الملحوظ الذي عاناه على إثر صعود اليمين المتطرف في ألمانيا خلال الفترة الأخيرة بسبب قضية اللاجئين.


واستقرت كتلة المحافظين CDU بزعامة ميركل عند 32 في المئة، رغم وصف المستشارة "الانتخابات التشريعية الألمانية المقررة في الخريف المقبل بأنها الأكثر صعوبة على الإطلاق، أقله منذ إعادة توحيد ألمانيا العام 1990، وذلك بسبب استقطاب المجتمع والانتصارات الأخيرة التي حققها حزب (البديل لألمانيا) اليميني الشعبوي المناهض للاجئين". وأثبت هذا الحزب حضوره في انتخابات الولايات بسبب مخاوف الرأي العام من وصول أكثر من مليون لاجىء إلى البلاد.

وحل حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة ثالثا، بعد حصوله على 9 في المئة. وحصل حزب لينكه اليساري المتطرف على 8 في المئة بينما حصل كل من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر على 7 في المئة.

وتشكل قضية اللاجئين في ألمانيا محورا ساخنا في الانتخابات المقبلة، إذ يبني حزب"البديل لألمانيا" شعبيته على تخويف المواطنين من القادمين الجدد بهدف الحصول على أصواتهم لمرشحيه.

وشمل الاستطلاع 1880 شخصا في مختلف مناطق البلاد.

Publié le:2017-02-26 10:01:57

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2 de 2 commentaires pour l'article 138966

Slimene  (France)  |Dimanche 26 Février 2017 à 11h 14m |           
@Ahmed Beyoub.Le peuple allemand que vous qualifiez d'élite avait provoqué les plus grandes destructions à l'échelle planétaires avec à la clé 70 millions de morts,des dixaines de millions de blessés,des dizaines de millions de déplacés,des camps de concentrations où périrent des millions d'homme.Un autre détail,la constitution allemande est régie essentiellement par la loi fondamentale qui avait été écrite par les alliés et imposée aux
allemands.De plus Vous semblez ignorer qu'il y a en des millions de français qui sont d'origine allemande et de culture allemande,et qui préfèrent rester français et n'avait jamais franchi la frontière pour aller y vivre.

Ahmed Beyoub  (France)  |Dimanche 26 Février 2017 à 10h 27m |           
Les allemands.....le peuple élite , le peuple exemple

jamais de subversions, jamais moins du maximum de mandats,..... toujours un gouvernement d'une quinzaine de ministres....et...et... quatre cuisiniers pour chanceliers pas plus

en France 45 ministres et un certains équilibre entre les régions.... plus de 45 cuisiniers pour Elysées...
en Tunisie plutôt comme la France que comme l’Allemagne !



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