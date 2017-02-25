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Sport

دورة دبي المفتوحة- مالك الجزيري يواجه اندري موراي في الدور الاول

Samedi 25 Février 2017
بــاب نــات - يلتقي لاعب التنس التونسي مالك الجزيري يوم الثلاثاء 28 فيفري الجاري مع المصنف الاول عالميا البريطاني اندري موراي في مواجهة صعبة لحساب الدور الاول لدورة دبي المفتوحة حسب ما اسفرت عنه القرعة الخاصة بالجدول النهائي اليوم السبت.
وكان الجزيري (المصنف 47 عالميا) خرج الاربعاء الماضي من الدور الثاني لدورة مرسيليا الفرنسية بخسارته امام الاسترالي نيك كيرغيوس صاحب المركز السادس عشر عالميا بنتيجة 4-6 و2-6.



Publié le:2017-02-25 21:12:49

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