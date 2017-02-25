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في أمريكا.. احتجاز نجل محمد علي كلاي لأنه ''مسلم''

Samedi 25 Février 2017
وكالات - لأنه مسلم، احتجزت سلطات مطار فلوريدا الأمريكي، نجل الملاكم الأمريكي الشهير الراحل محمد علي كلاي، علي جونيور.
"علي" تم احتجازه أكثر من ساعتين حين وصل عائداً، في 7 فيفري الجاري، من عطلة أمضاها ووالدته في جامايكا؛ فقط لأنه "مسلم"، بحسب ما ذكر بيان صادر عنه، مساء الجمعة.

علي جونيور أكد في بيانه أنه بدأ بإجراءات مقاضاة مطار فلوريدا، ووزارة الأمن الوطني، والخزانة الأمريكية، رداً على ما تعرض له.

وبحسب بيان "علي" فقد احتجزه ضباط في المطار تعسفاً بلا سبب، واقتادوه إلى غرفة صغيرة، استجوبوه فيها، ورغبوا في معرفة المكان الذي حصل فيه على اسم محمد المدوّن بجواز سفره الأمريكي، كما سألوه مرتين: "هل أنت مسلم؟".



Publié le:2017-02-25 11:50:00

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