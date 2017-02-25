ندوة ''الإعلام السمعي والبصري الجهوي في تونس: الصعوبات والرهانات'' المنعقدة بصفاقس ترفع جملة من التوصيات إلى رئاسة الحكومة

Samedi 25 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-25 19:07:15

- رفع المشاركون في ندوة "الإعلام السمعي والبصري الجهوي في تونس : الصعوبات والرهانات" المنعقدة أمس الجمعة في مدينة صفاقس بباردة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري جملة من التوصيات إلى رئاسة الحكومة ضمنوها مطالب المشاركين في مجالات الإعلام الجهوي والوطني عموما والإعلام العمومي والخاص والجمعياتي في الجهات على وجه الخصوص.وأكد المشاركون على ضرورة "أن تتوفر إرادة سياسية واضحة لحل أزمة الإعلام الجهوي من خلال بلورة رؤية تشاركية لضبط سياسة وطنية في مجال الإعلام والاتصال مع الاسراع بتنظيم ندوة وطنية تكون من ضمن مخرجاتها الاتفاق حول بنود وثيقة مرجعية تحدد مختلف ملامح السياسة الوطنية للإعلام والاتصال".كما أكدوا على ضرورة "ضمان حق الجهات في الإعلام وتكريس التنوع وتجنب المركزة المشطة التي تضرب مبدأ التنوع والتعدد وضرورة النظر في مسألة عزوف المسؤولين والسياسيين عن المشاركة في برامج الإذاعات الجهوية".وشددوا من جهة أخرى على ضرورة "بعث هيكل مستقل خاص بقيس نسب الاستماع والمشاهدة يعمل بطريقة علمية وشفافة ويضم الأطراف المتدخلة مع تحفيز المستشهرين على الاستثمار في الإعلام الجهوي من خلال منحهم امتيازات جبائية نظرا للدور الذي يقوم به في دعم التنمية وترسيخ الديمقراطية المحلية، وذلك من خلال تنظيم ندوة بهذا الخصوص في الفترة القريبة القادمة".ودعا المشاركون في الندوة إلى "التفكير في إصلاح هيكلي على مستوى الإذاعات الجهوية العمومية وتوفير الإمكانات المالية الملائمة لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه ودعم الإعلام الجهوي العمومي والخاص وتطوير أدائه والارتقاء بمضامينه وآليات تواصله مع الجمهور، بالإضافة إلى التفكير في تطوير الوحدات التلفزية الجهوية التابعة لمؤسسة التلفزة التونسية وإعادة هيكلتها إداريا وماليا".ودعوا من جهة اخرى إلى "ضرورة تفعيل دور الإعلام الجمعياتي، وتشبيك العلاقات بين الإذاعات الجمعياتية وبين محيطها (من ذلك الإذاعات الخاصة والمجتمع المدني)، وإعادة النظر في إعادة تخفيض معاليم الإرسال والبث والتأكيد على حق الإذاعات الجمعياتية في البث من مراكز الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي".مسك/باشا