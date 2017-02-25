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Sport

رضا شرف الدين: النجم الساحلي مطالب بدفع مبلغ 800 الف دولار للاعب ليو

Samedi 25 Février 2017
بــاب نــات - اعلن رئيس النجم الرياضي الساحلي رضا شرف الدين ان فريقه مطالب بدفع مبلغ 800 الف دولار لفائدة لاعبه السابق البرازيلي ليوبولدو روبرتو ماركوفسكي الملقب ب"ليو".

وقرر رئيس النجم الساحلي على خلفية هذا القرار الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اعلان حالة الطوارئ من خلال الدعوة لعقد اجتماع لجنة الدعم بمشاركة اكثر من 50 شخصية وطنية وجهوية لبحث الوضع المالي للنادي غير انه تفاجأ على حد تعبيره ب"اقتصار الحضور على كل من من خالد النابلي وعثمان جنيح واعضاء الهيئة المديرة".

وقال رضا شرف الدين في تصريحات اعلامية "تواصل الهيئة المديرة الحالية القيام بواجبها من خلال تامين متطالبات التسيير اليومي للجمعية لكن ازاء هذا الوضع الاستثنائي اردت دعوة مختلف الشخصيات الفاعلة لاعلامهم بالحكم البات الصادر عن الفيفا بخصوص النزاع القائم مع اللاعب "ليو" وبالتالي تحميلهم مسؤولياتهم باعتبار ان الوضعية تقتضي تظافر جهود جميع الاطراف لتقاسم اعباء تسديد هذه العقوبة المالية المقدرة بحوالي مليوني دينار".
وتابع "انطلاقا من موقعي كمسؤول ساحاول الدخول الان في اتصالات مباشرة مع احباء النجم الساحلي لايجاد حل لهذه الوضعية الصعبة حتى لا يبقى هذا القرار كالسيف المسلط على رقبة الجمعية".


وكان "ليو" انتقل للنجم الساحلي في فترة الرئيس السابق حافظ حميد في مستهل عام 2012 بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات ونصف غير انه سرعان ما غادر الفريق دون المشاركة في اي مباراة ليتقدم اثرها بشكوى للفيفا بدعوى عدم الحصول على مستحقاته المالية.
ر-امين

Publié le:2017-02-25 09:54:24

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