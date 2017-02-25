الرئيس و الجارية و الغلام ..

Samedi 25 Février 2017



من هو المرزوقي :

من مؤلفات المنصف المرزوقي

دهرٌ علا قدرُ الوضيع به - وهوى الشريف يحطُّه شرفُهْ



كالبحر يرسب فيه لؤلؤه - سِفلاً وتطفو فوقه جِيَفه



فاصبر على هول الخطوب لها - قلبٌ نماه إلى العلا سلفُهْ



لا مُظهراً في عَقب نائبة ٍ- أسفاً وليس يقوده شَعفه





Publié le:2017-02-25 09:16:16

"لعنة الإخوان تطارد المرزوقى.. رئيس تونس السابق الداعم للجماعة يواجه دعوات سحب الجنسية بعد إهانته الشعب التونسى .. طاردته المظاهرات حتى غادر سرا لفرنسا..الشعب يقابل تصريحات المرزوقي بغضب عارم تطور الى مظاهرات هاجمت منزله في مدينة سوسة .. وتميزت فترة حكم المرزوقى بتوتر كبير فى علاقات تونس بدول عديدة بسبب تصريحات الرئيس الغير مسئولة، حتى أن سياسيين شككوا فى المدارك العقلية للرئيس السابق .."لن نتوقف كثيرا عند هذه المهاترات التي اوردتها صحيفة اليوم السابع المصرية الداعمة للانقلاب العسكري الذي اسقط اول شرعية في تاريخ مصر وخلف عشرات الآلاف من الضحايا بين سجين وشهيد ومفقود وجريح ، فقد عرفت هذه الصحيفة كغيرها من وسائل الاعلام المصرية بتجاوز كل الخطوط الحمر واستهترت بالشعب حين زودته باخبار لا يقبها حتى المجانين ، لكن نورد ما نشرته اليوم السابع وغيرها من وسائل الاعلام المصرية التي دابت على وضع المرزوقي في مرمى نيرانها ، لنقف عند حالة التخريب الممنهج التي تقودها العديد من وسائل الاعلام التونسية ، ولنقترب أكثر من الصورة ونضع الاصبع على الاسباب التي دعت مذيعة برنامج تونس باريس الى انتهاج ذلك السلوك الاعلامي العدائي المسف والمسكون بالاشاعة والتضخيم ، ضد الرئيس السابق المنصف المرزوقي ، نعلم ان لا ناقة ولا جمل للمذيعة المعنية وانما هي ناقلة لتوصيات الرئيس المدير العام للقناة الوطنية الياس الغربي ، الذي ينقل بدوره توصيات المنظومة المعقدة والمهيمنة على الساحة الاعلامية كما الساحة المالية وبالتالي الساحة السياسية ، توصيات ما زالت تصر على محاربة المناضلين باساليب وقحة ومبتذلة ، كانت آخرها ادعاء المنشطة المرتبكة أن الشعب الونسي يطالب بنزع الجنسية عن الرئيس السابق ! وعندما واجهها المرزوقي اضطربت وتنازلت عن الكل لصالح البعض ، حين اكدت ان جانبا من الشعب التونسي طالب بذلك !!! والغريب ان الفيدوهات موجودة والصور ايضا والنصوص استوفت الامر حقه ، وتناولت مواقع التواصل الامرعلى نطاق واسع واكدت ان العدد الاجمالي لم يتجاوز بعض الانفار .مثل هذه الاخبار التي نشرت الليلة هي التي يعتمدها اعلام السيسي وعبد الله بن زايد ودحلان لظرب الرئيس الذي وقف في وجه الانقلابات والثورات المضادة ، وباطلالة على بعض الصحف العربية المعادية للمرزوقي سنجدها مثلها مثل اليوم السابع تتحدث عن تامواج بشرية تحاصر بين المرزوقي ، وعن فرار الرجل الى وجهة غير معلومة وعن حالة من الغضب العارم تجتاح الشارع التونسي ..يخيل اليك وانت تتابع متا نشرته بعض صحف الانقلابيين بان بيت المرزوقي عبارة عن وزارة الداخلية والجموع عبارةى على حشود 14 جانفي 2011 ، هكذا استقوا اخبارهم من وسائل اعلام تونسية وهكذا شوهوا الرجل فقط لانه رفض انقلاباتهم ومجازرهم وادان الدماء التي سالت بلا جريرة على ميادين القاهرة والاسكندرية وغيرهات من المدن التي اغضعها العسكر بقوة الحديد والنار .وحتى يوقن الجميع انها هزلت وان عظامها بانت ، ومن باب تذكير هؤلاء بخصال الرجل الذي تكالبوا عليه يطلبون عرضه ودمه ، لابد وقبل ان تنفذ سهامهم فينتهي الى الشرف او ترد الى نحرهم فيُخصى شرهم ، لابد من تذكيرهم ببعض خصال خصمهم حتى نعريهم امام انفسهم وننغص عنهم لذة الفحش الذي يرتكبونه بالليل والنهار سرا وعلانية .*أول رئيس جمهورية بعد الثورة*اول رئيس جمهورية في تاريخ تونس انتخبته مؤسسات شرعية*اول رئيس في العالم العربي يسلم السلطة بشكل ديمقراطي*اول رئيس عربي يتصل بمنافسه في الانتخابات ويهنئه على الفوز*اول رئيس عربي يجمع بين الفكري والسياسي والحقوقي والطبي*اول رئيس عربي يشارك في اسطول يهدف الى كسر الحصار عن غزة*أول رئيس عربي وربما اول رئيس في العالم تلقي عليه اسرائيل القبض حين كان بصدد ممارسة المقامة الشعبية نصرة لأهالي غزة المحاصرة*اول رئيس علماني لا يتردد في ادانة انقلاب عسكري على رئيس اسلامي*اول رئيس عربي ناضل ضد الاستبداد بينما نماضل والده ضد الاستعمار*اول رئيس لأول منضمة حقوق انسان عربية*أول رئيس للجنة العربية لحقوق الإنسان*اختارته مجلة التايم من بين اكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم*اختارته مجلة فورين بوليس لمرتين متتاليتين من بين افضل 100 مفكر عالمي*الرئيس التونسي الوحيد الذي لم تتدخل اسرته للاستفادة من منصبه*حاضر بجامعة باريس*حاضر بالجامعة التونسية والجامعة الفرنسية*صاحب العديد من المؤلفات والكتابات السياسية والفكرية*باحث في مجال الحريات واحد منظري المجال الحقوقي في العالم العربي*عضو البعثة الطبية الى الصين سنة 1975 للاطلاع على تجربة الطب في خدمة الشعب*عضو مؤسس للمجلس الوطني للحريات*حاز على جائزة المغرب العربي في طب الابحاث*حاز على جائزة المؤتمر الطبي العربي لكتابه*فاز سنة 1970 بجائزة عن حياة عاندي وفكره واستضافته الهند لمدة شهر*حاز على ميدالية حقوق الإنسان من قبل الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة*تحصل على جائزة هامت هلمان للكتاب المضطهدين من قبل هيومن رايتس ووتش*فاز بجائزة شاثام هاوسمن قبل المعهد الملكي للشؤون الدولية في بريطانيا*فاز بميدالية مدينة مرسيليا من قبل عمدة مدينة مرسيليا الفرنسية جان كلود غودان*حصل على الدكتوراه الشرفية من جامعة تسوكوبا اليابانية*فاز بجائزة القدس السنوية من قبل المؤتمر السنوي الثامن لفلسطين بامريكا الشمالية*حاز على جائزة دوتشي للسلام من قبل مؤسسة دوتشي الإيطالية في صنف الشخصية الإسلامية في 30 مارس 2016.*حاز المرزوقي على شهادة الدكتوراه من فرنسا قبل 44 سنة أي قبل ان تلد المذيعة التي اخبرته بان الشعب يرغب في سحب جنسيته!- ننتصر... أو ننتصر، من أجل الربيع العربي- منظومة الدعاية تحت حكم بن علي - الكتاب الأسود- ابتكار ديمقراطية: دروس التجربة التونسية- إنها الثورة يا مولاي- الرحلة - مذكرات آدمي- حوار مع فانسون جيسيه ديكتاتوريون مع وقف التنفيذ: طريق ديمقراطي للعالم العربي- حتى يكون للأمة مكان في هذا الزمان- الألم العربي- عن أية ديمقراطية يتحدثون؟- المشاكل الصحية الكبرى للنساء في العالم العربي- الإنسان الحرام، قراءة في الإعلان العالمي لتحقيق الإنسان- من الخراب إلى التأسيس- الرحلة - مذكرات آدمي- هل نحن أهل للديمقراطية؟- الإستقلال الثاني- حقوق الإنسان... الرؤيا الجديدة- المدخل إلى الطب المندمج- في سجن العقل- الموت المروض: الطبيب والموت- العرب، لو تكلمتم- الزهري- نموّ طفلك الجسمي والحركي- دع وطني يستيقظ: في السياسة الأخرى- دليل المربي في التثقيف الصحي- الدليل في التثقيف الصحي- سلسلة كتب التثقيف الصحي- الطبيب والموت- تاريخ الطب للأطفال- لماذا ستطأ الأقدام العربية أرض المريخ- الجسم الصلبحين نستحضر تاريخ المرزوقي ثم نعرج على تاريخ خصومه ليس امامنا الى الفزع لأشعار موجعة تأنب الزمان على دورته الخاطئة الجائرة المائلة .