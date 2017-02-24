وكالة تونس افريقيا للانباء تكرم أفضل الرياضيين لعام 2016

Vendredi 24 Février 2017

بــاب نــات

تصريحات الرياضيين





Publié le:2017-02-24 22:13:53

- نظمت وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم باحد نزل العاصمة حفل تكريم على شرف عدد من الأبطال الاولمبيين والبارالمبيين ولاعبي كرة القدم المتوجين في الدورة الخامسة لاستفتاء الوكالة لأفضل الرياضيين لعام 2016 فضلا عن عدد من الفرق والشخصيات الرياضية التي تميزت خلال نفس السنة .و تم تكريم ثلة من الرياضيين على غرار اسامة الوسلاتي و ايناس البوبكري و مروى عمري و وليد كتيلة..كما تم تكريم عائلة فقيد الصحافة الرياضية محجوب الهمامي .افادت ايناس البوبكري المتوجة بلقب افضل رياضية في استفتاء "وات" لعام 2016 خلال حفل التكريم الذي انتظم اليوم الجمعة بالعاصمة ان "الحضور المتواصل في استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء الذي يتمتع بصيت واسع في مختلف النسخ الفارطة يعد شرفا كبيرا لكل الرياضيين و قد كانت سعادتي كبيرة في هذا الموسم بعد ان نلت ثقة الاعلاميين وتحصلت على لقب افضل رياضية الذي انصف المجهودات التي بذلتها على امتداد اشهر طويلة والتي كانت ثمرته تتويجي بالميدالية البرونزية في العاب ريو دي جانيرو الاخيرة كما ان حصولي على لقب افضل رياضية من شانه ان يساعد على مزيد التعريف برياضة المبارزة وانتشارها لدى الشباب".واضافت ان "هذا الحفل يحمل معاني الاعتراف بالجميل نظير ما قدمته للرياضة التونسية و نجاحي في رفع الراية الوطنية عاليا و سيحملني ذلك مسؤولية مضاعفة لمزيد البذل و العطاء وانا حريصة على تقديم الافضل لان هدفي احراز لقب افضل رياضية في تونس خلال سنة 2017".واكد طه ياسين الخنيسي الحائز على لقب افضل لاعب كرة القدم لسنة 2016 ان "هذا التتويج من شانه ان يشحذ عزيمتي لمزيد التالق سواء مع فريقي الترجي الرياضي او مع المنتحب التونسي و قد استمتعت حقا بالاجواء الودية لهذا الحفل بحضور المع الرياضيين المتالقين خلال سنة 2016 والاكيد ان مهمتي ستكون اصعب في المستقبل مع حرصي على تقديم الاضافة سواء لفريقي او للمنتخب".وختم هداف بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ان "مثل هذه المناسبات تشكل حافزا معنويا كبيرا لجميع الرياضيين التونسيين في مختلف اختصاصاتهم لمزيد البذل و العطاء و تشريف الراية الوطنية في المحافل الدولية".وشدد اسامة الوسلاتي المتوج بلقب افضل رياضي ان "الحصول على تتويج احسن رياضي في تونس في استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء الذي شهد ف مشاركة مكثفة من الاعلاميين ليس بالامر الهين بل هو نتيجة عمل دؤوب و تضحيات جسيمة قمت بها واثمرت تتويجا اولمبيا سيبقى راسخا في البال وقد عشت حقا لحظات تاريخية ستبقى راسخة في ذهني وهو ما سيزيد من عزيمتي للمضي في نهج التالق و لم لا المحافظة على هذا المستوى و الظفر بلقب افضل رياضي خلال سنة 2017 واكدت روعة التليلي افضل رياضية برالمبية في استفتاء "وات" لسنة 2016 ان "اعتراف الملاحظين و المتابعين للشان الرياضي بقيمة النجاحات التي قدمتها في الفترة الاخيرة و لاسيما تالقي في العاب ريو يترجم حجم التقدير و المحبة التي احظى بها لدى الجمهور الرياضي التونسي وهو في ذات الوقت سيجعلني مطالبة بمزيد البذل و حصد الميداليات الذهبية في المواعيد المرتقبة خاصة و انني اصبحت مدعومة من اكثر من طرف سواء الجامعة او الراعي الجديد الذي سيساعدني على حسن الاستعداد خاصة و ان رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة تحتاج لامكانيات مادية كبيرة وانا كلي عزم على مزيد النجاح".واوضح وليد كتيلة افضل رياضي برالمبي في استفتاء "وات" ان "التتويج كان مستحقا باعتبار النتائج التي حققتها في الفترة الاخيرة خاصة في العاب ريو وهي ثقة غالية نلتها من الصحفيين المشاركين في الاستفتاء الذي تنظمه مؤسسة عريقة في حجم وكالة تونس افريقيا للانباء والتي ابت الا ان تتوج كل الرياضيين دون استثناءات او فصل و هذا ما يجعلنا حريصين على النجاح اكثر و اعلاء الراية الوطنية عاليا في مختلف المحافل الدولية القادمة".