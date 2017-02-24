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Culture

تعيين نجيب عياد مديرا للدورتين 28 و29 لأيام قرطاج السينمائية

Vendredi 24 Février 2017
بــاب نــات - أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ صادر اليوم الجمعة، أنه تم تعيين المنتج نجيب عياد مديرا للدورة 28 لسنة 2017 والدورة 29 لسنة 2018 لأيام قرطاج السينمائية.




Publié le:2017-02-24 13:01:56

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