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إصابة قاتلة كيم جونغ نام بغاز الأعصاب السام

Vendredi 24 Février 2017
وكالات - تعرضت واحدة من السيدتين المتهمتين بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في ماليزيا، للتسمم وظهرت عليها أعراض تناول نفس العقار الذي قتل به.

وقال قائد الشرطة في ماليزيا، خالد أبو بكر، إن امرأة من الاثنتين اللتين يشتبه بهما في قتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي بغاز الأعصاب السام "في.إكس"، تعرضت أيضا لتأثير الغاز، وكانت الشرطة الماليزية أعلنت، فجر اليوم، أن تقريرا أوليا أظهر أن جريمة قتل كيم جونج نام، ‬الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، نفذت بمادة كيماوية شديدة السمية تعرف باسم "غاز الأعصاب في إكس".
وغاز الأعصاب "في إكس"، هو سلاح كيماوي تصنفه الأمم المتحدة على أنه من أسلحة الدمار الشامل.
ولقي كيم حتفه بعد تعرضه لهجوم في مطار كوالالمبور الدولي، منصف الشهر، بينما كان يستعد للصعود على متن طائرة تقله إلى ماكاو.



Publié le:2017-02-24 10:55:26

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1 de 1 commentaires pour l'article 138879

Abid_Tounsi  (United States)  |Vendredi 24 Février 2017 à 11h 19m |           
نفذت ما أمرت به و انتهت صلوحيتها.

ليت العملاء يعلمون أنهم لا يساوون شيئا عند منتدبيهم. و لنا في تونس أمثلة مصغرة



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