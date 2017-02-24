المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس: تقدم اشغال الصيانة والترميم والكلفة الجملية للمشروع تناهز 8 مليون دينار

Vendredi 24 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-24 15:04:29

تجري اشغال الصيانة والترميم للمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس المندرجة ضمن بنود الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية "على قدم وساق وبنسق حثيث يؤشر الى امكانية انهاء اعادة التهيئة الشاملة للفضاء خلال الموعد المحدد اي في غرة اكتوبر 2017 " وقد اوضح لطفي الشلي المدير العام للمركز في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) " ان الفضاء الشبابي بالمنزه الذي يؤمن انشطة متنوعة ومتعددة في مجالي الثقافة والرياضة لفائدة مختلف الشرائح العمرية يخضع منذ 1 اكتوبر 2016 الى عملية اعادة تهيئة وترميم ضرورية من اجل ضخ دماء جديدة في شرايينه وذلك بمقتضى اتفاقية تم توقيعها بين تونس والصين يوم 28 افريل 2016 ومنح بمقتضاها الجانب الصيني بلادنا هبة قدرها 8 ملايين دينار وهي القيمة الجملية لانجاز المشروع" مشيرا الى ان " تقدم الاشغال العامة بلغ في مجمله نسبة تناهز 40 بالمائة حتى الان".ولاحظ الشلي ان " المركز الثقافي والشبابي كان قد تم تشييده سنة 1990 في اطار الشراكة بين تونس والصين وخضع في مناسبة واحدة (سنة 2011) الى عملية صيانة جزئية قام بها الجانب الصيني وشملت بالخصوص اعادة تهيئة قاعة العروض وارضيات بعض الملاعب فضلا عن صيانة قاعة الرياضات الدفاعية .. وذلك بكلفة مالية ناهزت 5 مليون دينار".واوضح سفيان بوشاش الموظف صلب المركز المكلف بالمتابعة والتنسيق مع الشركة الصينية المسؤولة عن اتمام الاشغال " ان الشركة المعتمدة من الجانب الصيني لانجاز المشروع استقدمت معها قرابة 30 اطارا ومهندسا صينيا في حين يشارك الجانب التونسي بمجموع 50 عاملا في مختلف الاختصاصات والورشات ... " مشيرا الى ان " الاشغال التي تجري تحت اشراف ورقابة وزارة شؤون الشباب والرياضة تتقدم بشكل جيد خاصة في ظل تحسن ظروف التواصل بين مختلف الاطراف " مؤكدا ان " دوره يتمثل اساسا في تذليل الصعوبات اللوجستية والعوائق المادية والادارية التي من شانها ان تعترض الجانب الصيني خاصة في علاقة بالتسهيلات الديوانية وبجوانب الحياة اليومية للعملة .." ولاحظ بوشاش ان " المهندسين الصينيين تجاوزوا بسرعة عوائق اللغة والثقافة واندمجوا في محيطهم المهني والاجتماعي بما يسر عملهم وتواصلهم مع مختلف الاطراف المتدخلة في مشروع الصيانة من مؤسسات وشركات ووزارات."ومن جانبه شدد المهندس الصيني "غيو شونغتاي" المدير العام للاشغال بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس في تصريح ل "وات" على " تقدم الاشغال صلب المركز حتى الان بنسبة تناهز 40 بالمائة بعد 5 اشهر على انطلاقها في اكتوبر الماضي " مؤكدا " على ضرورة تجاوز بعض العراقيل الادراية والديوانية التي عطلت وصول بعض المواد والتجهيزات ومستلزمات البناء من الصين" واضاف " تيسير الاجراءات بتعاون كافة الاطراف المتدخلة من شانه ان يسهل دخول مواد البناء والكهرباء والاضاءة والتبريد التي يتم استقدامها من الصين وهو ما يساعد في تسريع نسق الاشغال وتقدم انجاز مشاريع الصيانة والترميم وتعديل بعض الفضاءات الرياضية والثقافية .. " مؤكدا بهذا الخصوص على " اهمية الدعم الذي وجده الاطار الصيني العامل في المركز من قبل المدير العام لطفي الشلي وكافة مساعديه خاصة في ما يتعلق بالحلول المقترحة لحل المشاكل اللوجستية واليومية الادارية العالقة .."وباعتبار المدة الطويلة نسبيا التي ستستغرقها اشغال اعادة التهيئة صلب المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس فقد ارتات ادارة المركز نقل مجموع الانشطة الى دار الشباب باريانة باشراف اطارات تربوية واساتذة لتشمل / مسرح الشباب ومسرح الاطفال والرسم الزيتي والرسم للاطفال وتركيب الحلي واليوغا والايروبيك والجمباز.وفي سياق متصل قررت ادارة المركز احداث لجنة تفكير "بهدف اعادة النظر في منظومة النشاط بعد استكمال اشغال الترميم فضلا عن اعداد مخطط وظيفي" يحدد عناصر صيغ نشاط المركز واعداد استراتيجية في علاقة بالمشاريع والتظاهرات والتبادل الشبابي وطنيا وخارجيا.وبين لطفي الشلي بهذا الخصوص ان " من اولى الملفات التي اشتغلت عليها اللجنة ملف اعادة النظر في تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركز خاصة وان معاليم الخدمات لم تقع مراجعتها منذ سنة 2009 (قرار من وزيري الشباب والرياضة والتربية البدنية والمالية مؤرخ في 5 فيفري 2009) ومن بين الملفات التي تنكب ادارة المركز على دراستها كذلك " ملف مراجعة تسمية المركز في اطار اضفاء البعد الوطني والشبابي على هذه المؤسسة العريقة في مجال التنشيط الشبابي والثقافي والرياضي " حسب تقدير الشلي .. الذي اوضح بالقول " اقترحنا تغيير التسمية الحالية للمركز الى ( المركز الوطني للشباب) وفي اطار اعادة صياغة الفضاء والنشاط والبرمجة للسنة التربوية 2017/2018 قامت اللجنة ببعث استمارة رقمية ونشرها على صفحة المركز بمواقع التواصل الاجتماعي للاستئناس بها بهدف تطوير الانشطة وضبط صيغ تدخل تتلاءم وواقع كل الفئات العمرية .وبلغة الارقام بلغت مراحل مختلف الاشغال الجارية حاليا بالمركز حسب وثيقة مقدمة من الجانب الصيني نسبة متقدمة هي على النحو التالي :تقدم في بناء قاعتين اضافيتين للنشاط بنسبة 80 بالمائةتقدم في اعادة تهيئة جميع المكاتب الادارية بنسبة 30 بالمائةتقدم في اعادة تهيئة ارضيات بعض قاعات الانشطة بنسبة 50 بالمائةتقدم في اعادة طلاء مختلف فضاءات المركز بنسبة 50 بالمائةتقدم في اعادة تجديد كافة المرافق الصحية بالمركز بنسبة 30 بالمائةتقدم في تجديد الشبكة الكهربائية بالمركز بنسبة 40 بالمائةتقدم في تجديد قنوات الصرف الصحي بالمركز بنسبة 30 بالمائةتقدم في اعادة تهيئة اسقف مختلف فضاءات المركز بنسبة 50 بالمائةتقدم في اعادة تهئة اسطح بعض الفضاءات بنسبة 8 بالمائة / تقدم في اعادة تهئة ارضية ملعبي كرة السلة بالملاعب الرياضية بنسبة 20 بالمائة.