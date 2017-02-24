المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس: تقدم اشغال الصيانة والترميم والكلفة الجملية للمشروع تناهز 8 مليون دينار

ولاحظ الشلي ان " المركز الثقافي والشبابي كان قد تم تشييده سنة 1990 في اطار الشراكة بين تونس والصين وخضع في مناسبة واحدة (سنة 2011) الى عملية صيانة جزئية قام بها الجانب الصيني وشملت بالخصوص اعادة تهيئة قاعة العروض وارضيات بعض الملاعب فضلا عن صيانة قاعة الرياضات الدفاعية .. وذلك بكلفة مالية ناهزت 5 مليون دينار".
واوضح سفيان بوشاش الموظف صلب المركز المكلف بالمتابعة والتنسيق مع الشركة الصينية المسؤولة عن اتمام الاشغال " ان الشركة المعتمدة من الجانب الصيني لانجاز المشروع استقدمت معها قرابة 30 اطارا ومهندسا صينيا في حين يشارك الجانب التونسي بمجموع 50 عاملا في مختلف الاختصاصات والورشات ... " مشيرا الى ان " الاشغال التي تجري تحت اشراف ورقابة وزارة شؤون الشباب والرياضة تتقدم بشكل جيد خاصة في ظل تحسن ظروف التواصل بين مختلف الاطراف " مؤكدا ان " دوره يتمثل اساسا في تذليل الصعوبات اللوجستية والعوائق المادية والادارية التي من شانها ان تعترض الجانب الصيني خاصة في علاقة بالتسهيلات الديوانية وبجوانب الحياة اليومية للعملة .." ولاحظ بوشاش ان " المهندسين الصينيين تجاوزوا بسرعة عوائق اللغة والثقافة واندمجوا في محيطهم المهني والاجتماعي بما يسر عملهم وتواصلهم مع مختلف الاطراف المتدخلة في مشروع الصيانة من مؤسسات وشركات ووزارات."
ومن جانبه شدد المهندس الصيني "غيو شونغتاي" المدير العام للاشغال بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس في تصريح ل "وات" على " تقدم الاشغال صلب المركز حتى الان بنسبة تناهز 40 بالمائة بعد 5 اشهر على انطلاقها في اكتوبر الماضي " مؤكدا " على ضرورة تجاوز بعض العراقيل الادراية والديوانية التي عطلت وصول بعض المواد والتجهيزات ومستلزمات البناء من الصين" واضاف " تيسير الاجراءات بتعاون كافة الاطراف المتدخلة من شانه ان يسهل دخول مواد البناء والكهرباء والاضاءة والتبريد التي يتم استقدامها من الصين وهو ما يساعد في تسريع نسق الاشغال وتقدم انجاز مشاريع الصيانة والترميم وتعديل بعض الفضاءات الرياضية والثقافية .. " مؤكدا بهذا الخصوص على " اهمية الدعم الذي وجده الاطار الصيني العامل في المركز من قبل المدير العام لطفي الشلي وكافة مساعديه خاصة في ما يتعلق بالحلول المقترحة لحل المشاكل اللوجستية واليومية الادارية العالقة .."
وباعتبار المدة الطويلة نسبيا التي ستستغرقها اشغال اعادة التهيئة صلب المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس فقد ارتات ادارة المركز نقل مجموع الانشطة الى دار الشباب باريانة باشراف اطارات تربوية واساتذة لتشمل / مسرح الشباب ومسرح الاطفال والرسم الزيتي والرسم للاطفال وتركيب الحلي واليوغا والايروبيك والجمباز.
وفي سياق متصل قررت ادارة المركز احداث لجنة تفكير "بهدف اعادة النظر في منظومة النشاط بعد استكمال اشغال الترميم فضلا عن اعداد مخطط وظيفي" يحدد عناصر صيغ نشاط المركز واعداد استراتيجية في علاقة بالمشاريع والتظاهرات والتبادل الشبابي وطنيا وخارجيا.
وبين لطفي الشلي بهذا الخصوص ان " من اولى الملفات التي اشتغلت عليها اللجنة ملف اعادة النظر في تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركز خاصة وان معاليم الخدمات لم تقع مراجعتها منذ سنة 2009 (قرار من وزيري الشباب والرياضة والتربية البدنية والمالية مؤرخ في 5 فيفري 2009) ومن بين الملفات التي تنكب ادارة المركز على دراستها كذلك " ملف مراجعة تسمية المركز في اطار اضفاء البعد الوطني والشبابي على هذه المؤسسة العريقة في مجال التنشيط الشبابي والثقافي والرياضي " حسب تقدير الشلي .. الذي اوضح بالقول " اقترحنا تغيير التسمية الحالية للمركز الى ( المركز الوطني للشباب) وفي اطار اعادة صياغة الفضاء والنشاط والبرمجة للسنة التربوية 2017/2018 قامت اللجنة ببعث استمارة رقمية ونشرها على صفحة المركز بمواقع التواصل الاجتماعي للاستئناس بها بهدف تطوير الانشطة وضبط صيغ تدخل تتلاءم وواقع كل الفئات العمرية .
وبلغة الارقام بلغت مراحل مختلف الاشغال الجارية حاليا بالمركز حسب وثيقة مقدمة من الجانب الصيني نسبة متقدمة هي على النحو التالي :
تقدم في بناء قاعتين اضافيتين للنشاط بنسبة 80 بالمائة
تقدم في اعادة تهيئة جميع المكاتب الادارية بنسبة 30 بالمائة
تقدم في اعادة تهيئة ارضيات بعض قاعات الانشطة بنسبة 50 بالمائة
تقدم في اعادة طلاء مختلف فضاءات المركز بنسبة 50 بالمائة
تقدم في اعادة تجديد كافة المرافق الصحية بالمركز بنسبة 30 بالمائة
تقدم في تجديد الشبكة الكهربائية بالمركز بنسبة 40 بالمائة
تقدم في تجديد قنوات الصرف الصحي بالمركز بنسبة 30 بالمائة
تقدم في اعادة تهيئة اسقف مختلف فضاءات المركز بنسبة 50 بالمائة
تقدم في اعادة تهئة اسطح بعض الفضاءات بنسبة 8 بالمائة / تقدم في اعادة تهئة ارضية ملعبي كرة السلة بالملاعب الرياضية بنسبة 20 بالمائة.
Publié le:2017-02-24 15:04:29
Par:zoulel (Tunisia )
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