دبــلـــــــــومـاسية الــفــــــــــــــوضــى

Jeudi 23 Février 2017





Publié le:2017-02-23 19:36:27

يبدو اننا دخلنا على خط الفوضى الدبلوماسية بعد زيارة مرزوق لحفتر الاربعاء 22 فيفري، واصداره بيان "فوري" حول اللقاء أكد فيه "اعلامه" رئيس الجمهورية قبل وقوعه، قبل ظهور الرئاسة على موقعها الرسمي ببلاغ صادم تنفي فيه "التنسيق" المسبق، والتراشق استمر من وقتها على "الفايسبوك" والمشهد الاعلامي والقى بظلاله الكثيفة على المشهد السياسي المتوتر اصلا.من شروط السياسة الخارجية الانسجام والتناغم والوحدة، ولكن بالاساس الضوابط والمعايير الصارمة، وبدرجة مركزية تطابقها مع القانون والتوجهات الرسمية للدولة، مثل العدالة والامن والدفاع والمالية الخارجية هي مجال سيادة الدولة بامتياز، ولذلك فهي مجال احتكار السلطة التنفيذية ( رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية)، بالتعاون مع السلطة التشريعية، الذين خصهم الدستور باحكام واضحة.اختصاص رئيس الجمهورية بتمثيل الدولة وضبط السياسة الخارجية، ينطلق من اعتبارات الوحدة الوطنية ومراعاة السيادة والمصلحة الوطنية العليا وممارسة سلطة الشعب، والدبلوماسية كأبرز ادوات تنفيذ العلاقات الخارجية لا يجب ان تتشتت او تتشظى او تتفتت، لان البوصلة ستضيع وتنقلب الغايات والاهداف المرتجاة منها من منافع وفوائد الى مضار وربما مخاطر عالية، لأن مجال الخارجية بقدر ما فيه من مصالح بقدر ما فيه من اسرار وحساسية مفرطة وملفات قابلة للتفجر في كل وقت.والحقيقة أن ما عايناه الاربعاء والخميس من تراشق بين حزب "المشروع" والرئاسة يبعث على الاحباط والفزع، فالرئاسة أصرت على نشر "بلاغ" مكتوب على صفحتها الرسمية، وزيادة فقد اكدت على افتتاحه بتعبيرة "خلافا لما صرّح به السيد محسن مرزوق"، وهو أعلى درجات التعبير العنيف بالنسبة للمؤسسات السيادية، فضلا عن أن "الرد" جاء في غضون ساعتين فقط على بيان "المشروع"، واذ "نفت" الرئاسة "التنسيق" معها ومع وزارة الخارجية حول "اللقاء" بين مرزوق وحفتر، فانها اصرت على ان "الاتصال الهاتفي" الذي تحدث عنه مرزوق تم من "بنغازي" "للاعلام بتواجد وفد حزبي لمقابلة حفتر"، دون ان تنسى بان تهيب في النهاية بـ "اهمية" التنسيق مع المؤسسات الرسمية للدولة، وبأن وزير الخارجية هو المخول رسميا بتنفيذ السياسة الخارجية.والردود الصاعقة من الطرف الاخر لم تتأخر، فالصحبي بن فرج عضو المكتب التنفيذي لحزب مرزوق رد هو الاخر على الرئاسة بشكل حاد بعد قرابة الساعتين، متحدثا عن "تكذيب" الرئاسة لـ"ادعاءات" مرزوق حول "التنسيق" للقاء "قائد الجيش الليبي"، في مقابل "صمتها" عن "اجتماع" الغنوشي بـالصلابي "الذراع السياسي لميليشيات فحر ليبيا الارهابية" كما وصفه بن فرج، متهكما على الرئاسة بانها "تنتقي" و"لا تعلق" و"لا تكذب" و"لا توضح" و"لا تفسر"، و"ياتي تعليقها مهذبا، لطيفا خفيفا ظريفا" في اطار "التوافق" لما يتعلق الامر بما اسماه "تقمص الغنوشي دور رئيس الدولة" في اعلانه عن اجتماع مقبل لوزراء الخارجية الجوار الليبي، والخميس حسونة الناصفي في "شمس اف ام" في الصباح يسفه الرئاسة في خصوص ما ذكرته في بلاغها حول "التنسيق" في اطار المبادرة الرئاسية، وفي المساء في "الحوار التونسي" لترديد نفس المضامين.والفوضى اصبحت ظاهرة للعيان وصاخبة، ولا ندري الى اي حد سيخدم هكذا اضطراب المبادرة الرئاسية للتسوية الليبية، في وضع شديد التعقيد بل شديد الحساسية والخطورة، وقد يعود علينا في تونس بنتائج عكسية ويضر بامننا واستقرارنا ووحدتنا، ولا نظن الحقيقة اننا سنتوصل الى تسوية ليبية في ظل التطاحن الدولي والاقليمي الحاد في الوقت الذي اصبحت فيه فضائح دبلوماسيتنا الرسمية والموازية على قارعة الطريق، والمشكل الاكثر خطورة هو تحول النزاعات والمحاور الاقليمية الليبية الى الداخل التونسي، ما دامت دبلوماسيتنا لا تحترم الضوابط والمعايير ولا تفرض النظام في ملفاتها.واليوم هذه الدبلوماسية تغرق في الفوضى والتشتت والتداخل والتضارب وحتى التناحر الاعلامي بين الاحزاب، وتفقد سرية التفاوض الذي يمثل احد اهم اركان التسويات، كما تفقد وحدة القيادة والمسك بزمام الامور، و"التمرد" صار واضحا وتسبيق الاجندات الذاتية والحزبية صار الطاغي، والتصفيات السياسية صارت على الملأ عبر هذه الدبلوماسية القاصرة، في "مبادرة" فقدت كل معنى وكل هدف وصارت غوغائية (وربما عبثية) اصلا، والسيادة الوطنية ووحدة الدولة وتمثيل الدولة ضُرِبت في مقتل، واليوم السياسة الخارجية صارت مبعث التنازع والانقسام الوطني، والفراغ الحقيقة صار رهيبا في الصدد.طبعا سيصعب تلافي الاضرار التي لحقت بصورة تونس ومصالحها العليا، او ترميم تصدعات هذه المبادرة التي صارت في مرمى الفشل تقريبا، او التوقي من التطاحن السياسي الراسخ اصلا وزادته النزاعات والاصطفافات الدولية والاقليمية حدة، او ملأ حالة الفراغ في سياستنا الخارجية التي صارت اساءاتها للوطن عميقة، ولكن على الاقل ما يمكن فعله هو طلب الرئاسة من الجميع احزابا وشخصيات عدم التدخل في الشأن الخارجي، لا بالتنسيق ولا بدونه، وقطع كل لقاءات مع الاحزاب حول مناشط لها علاقة بالامر، على الاقل للتقليل من الخسائر وعدم نقل الفوضى لداخل يعاني من امراضه الذاتية ولا يحتاج لمشاكل الاخرين لتزيد في تفجره.ظاهر أن مرزوق اراد الاجهاض على المبادرة المتداعية اصلا بدخوله على خطها وزعزعة كل ما حققه الغنوشي من مكاسب شخصية وحزبية، واذا كان دخول الغنوشي "موازيا" للخط "الرسمي" فان دخول مرزوق كان "كلونديستان"، ويبدو انه عند اكتشاف امره همّ بالاتصال بالرئاسة، واصدر البيان التوضيحي الفوري بعد اللقاء في بنغازي، مع شخص يظل مثار جدل وحوله شبهات عميقة بارتكابه جرائم قتل جماعي وجرائم ابادة، واذ لا يهمنا طرق اي حزب في تحصيل المكاسب والحاق الاضرار بالخصوم، فان ما نطلبه بقوة من هذه الاحزاب هو تناحروا (سياسيا) اينما شئتم وباي وسائل شئتم وفي اي وقت شئتم، المهم اتركوا لنا الوطن بعيدا عن نزعاتكم الانانية ونزاعاتكم الهدامة!!(*) قانوني وناشط حقوقي