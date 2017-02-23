نادي ''ايفنت سكاي'' للفنون الجامعية بكلية الآداب بمنوبة يستضيف عرض ''العفشة مون امور'' لوجيهة الجندوبي

Jeudi 23 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-23 16:15:21

- كان لطلبة كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة عشية الأربعاء موعد مع العمل المسرحي "العفشة مون امور" للممثلة وجيهة الجندوبي والمخرج الشاذلي العرفاوي في عرض استضافه نادي "ايفنت سكاي " بالكلية في إطار انشطته الثقافية المتنوعة التي انطلقت منذ فيفري 2016 .وعج مدرج ابن خلدون بعدد كبير من الطلبة وإطارات الكلية وأعوانها، ليعايشوا ، مع وجيهة الجندوبي، تجربة المرأة المصابة باضطراب هرموني افقدها جمالها الخارجي دون أن يمس من جمال روحها الداخلي وإحساسها بالآخر وتفاعلها الغارق في حياة المواطن التونسي بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بأسلوب كوميدي كاريكاتوري.هذا العرض المسرحي ياتي في اطار انشطة نادي "ايفنت سكاي" الفتي هذا المولود الفتي الذي بعث منذ سنة ومثل نواة للفنون نجحت في جلب انتباه الطلبة الى الثقافة في مختلف أبعادها بعيدا عن ضغط الدروس، وكان تجربة رائدة انطلقت بتشجيع من ادارة الكلية لتنويع المشهد داخلها ولتكون فسحة عشية الاربعاء التي باتت فترة قارة للثقافة ولأنشطة مختلف النوادي.وأكدت شيراز الجزيري الأستاذة المشرفة على "إيفنت سكاي" لمراسلة (وات) أن هذا النادي الفتي بالكلية ولد عن رغبة جامحة في تحويل كلية الاداب، منارة الفنون ومشكاة الانسانيات واللغات، إلى مسرح لمختلف الفنون من موسيقى ومسرح وعروض سينمائية وفضاء للترفيه عن النفس.وقد كان للطلبة موعد مع عدد من العروض على غرار عرض "جعفور شو" لجعفر القاسمي و"مباركة ومبروكة" لبسام الحمراوي وفيصل الحضيري وعرض غنائي لأحمد الماجري ثم عرض "العفشة مون امور"، وأشارت الى عدد من العروض الأخرى التي ستقام في الفترة المقبلة منها مسرحية "Made in Tunisia" للفنان لطفي العبدلي، فضلا على الاحتفال باللباس التقليدي وعديد الانشطة الثقافية المتنوعة الهادفة إلى إحياء المشهد الثقافي بالحرم الجامعي وبولاية منوبة خاصة في ظل غياب فضاءات للعروض في الجهة .ث/ ن ع/ريم