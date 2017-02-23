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جرجيس:التحقيق مع 3 اشخاص بينهم موظف بعد هلاك 3 شبان بسبب مادة كحولية

Jeudi 23 Février 2017
بــاب نــات - بعد هلاك 3 شبان وإقامة شاب رابع بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بجرجيس بسبب تناول كمية من مادة الكحول، اوقفت عناصر منطقة الأمن الوطني بجرجيس اليوم شخصين مع الابقاء على شخص ثالث وهو موظف في حالة تقديم بعد ان حجزت لديهم كمية من مادة الكحول وفق افادة مصدر امني بمدنين لاذاعة تطاوين.

المصدر ذاته رجح ان تكون وفاة الشبان الثلاثة نتيجة تناولهم للمادة الكحولية في انتظار تقرير الطب الشرعي ونتيجة تحليل عينة من المادة المحجوزة للبت في ملابسات الوفاة.



Publié le:2017-02-23 11:59:15

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