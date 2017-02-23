سمير الوافي: مستشار الرئيس هو مصدر أكبر اساءة للرئيس

Jeudi 23 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-23 11:16:40

- علق الاعلامي سمير الوافي على مداخلة مستشار رئيس الجمهورية نورالدين بن نتيشة الذي صرح مساء أمس في برنامج كلام الناس بأن " اجدادنا كلهم كانوا يزطلوا في القهاوي في شهر رمضان "''الذي قال ذلك ليس مجرد مواطن عادي في مقهى أو شارع أو قعدة...بل هو للأسف مستشار رئيس الجمهورية...واسمه نورالدين بن نتيشة...نعم تونس بلغت هذا العمق في الحضيض...حتى صار مستشار الرئيس هو مصدر أكبر اساءة للرئيس...وأغلب السياسيين يشهدون بذلك في حواراتهم ويضعون اسمه وراء أكبر المصائب والمهازل...ومع ذلك فان الرئيس يستشيره ويمنحه شرف تمثيله ؟؟؟...وتتحمل صورة الدولة مثل تلك التصريحات الصادمة التي تضعفها وتميعها أكثر...لذلك لم تعد هناك كلمة أرخص وأتفه من كلمة هيبة...مسكينة تونس... ''