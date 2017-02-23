سمير الوافي: مستشار الرئيس هو مصدر أكبر اساءة للرئيس

وكتب سمير الوافي التدوينة التالية:
''الذي قال ذلك ليس مجرد مواطن عادي في مقهى أو شارع أو قعدة...بل هو للأسف مستشار رئيس الجمهورية...واسمه نورالدين بن نتيشة...نعم تونس بلغت هذا العمق في الحضيض...حتى صار مستشار الرئيس هو مصدر أكبر اساءة للرئيس...وأغلب السياسيين يشهدون بذلك في حواراتهم ويضعون اسمه وراء أكبر المصائب والمهازل...ومع ذلك فان الرئيس يستشيره ويمنحه شرف تمثيله ؟؟؟...وتتحمل صورة الدولة مثل تلك التصريحات الصادمة التي تضعفها وتميعها أكثر...لذلك لم تعد هناك كلمة أرخص وأتفه من كلمة هيبة...
مسكينة تونس... ''
Publié le:2017-02-23 11:16:40
Par:Srettop (France )
Sur: الدّولة تسترجع 38 هكتارا من أراضيها في سليانة