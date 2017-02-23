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سمير الوافي: مستشار الرئيس هو مصدر أكبر اساءة للرئيس

Jeudi 23 Février 2017
بــاب نــات - علق الاعلامي سمير الوافي على مداخلة مستشار رئيس الجمهورية نورالدين بن نتيشة الذي صرح مساء أمس في برنامج كلام الناس بأن " اجدادنا كلهم كانوا يزطلوا في القهاوي في شهر رمضان "

وكتب سمير الوافي التدوينة التالية:
''الذي قال ذلك ليس مجرد مواطن عادي في مقهى أو شارع أو قعدة...بل هو للأسف مستشار رئيس الجمهورية...واسمه نورالدين بن نتيشة...نعم تونس بلغت هذا العمق في الحضيض...حتى صار مستشار الرئيس هو مصدر أكبر اساءة للرئيس...وأغلب السياسيين يشهدون بذلك في حواراتهم ويضعون اسمه وراء أكبر المصائب والمهازل...ومع ذلك فان الرئيس يستشيره ويمنحه شرف تمثيله ؟؟؟...وتتحمل صورة الدولة مثل تلك التصريحات الصادمة التي تضعفها وتميعها أكثر...لذلك لم تعد هناك كلمة أرخص وأتفه من كلمة هيبة...
مسكينة تونس... ''



Publié le:2017-02-23 11:16:40

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5 de 5 commentaires pour l'article 138831

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 23 Février 2017 à 12h 32m |           
ربي أجعل هذا الوطن آمنا من السبسيين والغنوشيين والمرزوقيين والمستشارين والإعلاميين والنواب الفاشليـــــــــــــــن وأحفظه وأنصره بيد شبـــــــــــــــــــابه الوطنيين المخلصين...

Matouchi  (Tunisia)  |Jeudi 23 Février 2017 à 12h 02m |           
بصراحة و بوضوح.....كلما رأيت هذا السفيه العفن.......أسخط على النهضة التي تمد يدها لأسياده
هم يضعون اليد في اليد معها......ويشغلونه ليمرمطها في التراب و يسبها ويعبث بكرامة البلاد والعباد
إذا.....المشكلة هي النهضة...التي تنبطح وتساير.......
وقسما لو أن نهضاويا خرج وقال .....ما هذا الوباء....والخواء........وسب و قال مارد
لوقعت تصفيته ...بتعلة الانضباط......
قولوا.....للكلاب يا كلاب
لا تفضحونا و تخذلوا الأحرار....بكثح المجاري علينا...........
قولوا للكلاب يا كلاب.....
وخوذوا الحكم...إن شاء الله عام 2050............

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 23 Février 2017 à 11h 44m |           
تقصد كل المستشارين.....كلهم سواء..... وراء أكبر المصائب والمهازل....والشطحات المرتجفة

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 23 Février 2017 à 11h 39m |           
رئيس يهددنا بالتجرد من ملابسه ويخاطبنا بلغة الإشارة ويستقبل المطلوبين من العدالة عادي أن يستشير من تعلقت به تهم التزوير والفوتوشوب ولا يسيء للرئيس بل يكشف حقيقة الرئيس الكوزا نوسترا

Almokh  (Tunisia)  |Jeudi 23 Février 2017 à 11h 30m |           
ما أشبه اليوم بالأمس رئيس تونس يرد إلى أرذل العمر وحاشيته تتجاوز حدودها و تسيء للرئاسة



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