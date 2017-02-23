ناسا : اكتشاف تاريخي لكواكب يمكن العيش عليها

Jeudi 23 Février 2017

وكالات

ما هو مصطلح “exoplanet”؟





Publié le:2017-02-23 07:18:43

- أعلنت ناسا يوم الأربعاء اكتشافاً فضائياً جديداً يتمثل في الإعلان عن وجود 7 كواكب exoplanet مماثلة إلى حد كبير لكوكب الأرض ولكنها تدور في فلك نجم آخر غير الشمس على بعد 40 سنة ضوئية من كوكب الأرض، وبالرغم من ظهور إشاعه أن هذا الخبر مقدمه للإعلان عن وجود كائنات فضائية، إلا ان ناسا لم تعلن ذلك ولكن لم تنفي احتمالية وجود كائنات فضائية، وأشارت فقط إلى ان الكواكب الجديدة التي تم اكتشافها مشابهة لكوكب الأرض في بعض الخواص المتوقعه لها، وقد تم اكتشاف هذه الكواكب عبر تليسكوب سبيتزر Spitzer الفضائي بالإضافة لتليسكوبات أرضية كذلك.هذا وذكرت ناسا أن ثلاث من هذه الكواكب المكتشفه حذيثاً قد تحتوي على الماء، ولديهم درجات حرارة قريبة من الأرض، وذكر احد خبراء الفضاء في تصريح له بعد هذا الاكتشاف أنه من يظن ان الكون من حولنا عقيماً (يقصد انه لا توجد حياه سوى على كوكب الأرض) فإنه بالتأكيد مخطئ.الجدير بالذكر ان هذا الاكتشاف يعتبر بداية لمتابعة هذه الكواكب بدقة أكبر والبحث إذا ما كان غلافها الجوي يحتوي على الاكسجين او الميثان وهي مواد تعتبر مؤشراً على وجود حياة، ويعتبر الكثيرون اكتشاف اليوم مثيراً للغاية.تطلق كلمة exoplanet على اكتشاف كوكب خارج المجموعه الشمسية والترجمة الحرفية “ كوكب خارجي”، وتوفر شبكة ناسا عبر موقعها على الانترنت قائمة بالكواكب الخارجية التي تم اكتشافها، ومنذ عام 1991 حتى 13 مارس 2012 تم اكتشاف 760 كوكب خارجي وذلك بطريقة غير مباشرة حيث ان وجود تلك الكواكب بجانب نجوم يجعل من المستحيل رؤيتها بشكل مباشر.