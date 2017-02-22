قانون الفساد... من رفوف الوزارة إلى منبر ''حضرة'' المجلس

Mercredi 22 Février 2017





Publié le:2017-02-22 21:20:09

لم يكن من السهل على التونسيين أن يقوموا بثورة الحرية والكرامة دون السعي إلى تحقيق أهم هدف من أهدافها وهو القضاء على الفساد. هذه الآفة التي كانت ولا تزال مستشرية في العديد من المؤسسات والهياكل العمومية، وهو ما يستوجب فعلا التصدي لها من خلال قانون يكون قادرا على استيعاب كل الجزئيات والتفاصيل من أجل سد المنافذ أمام كل من سولت له نفسه التعدي على أملاك الشعب التونسي.في هذا السياق، تم تقديم مشروع قانون أساسي يتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه من قبل وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة لمجلس نواب الشعب لتنظر فيه لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.ويوم الثلاثاء 21 فيفري 2017 كان موعدا تاريخيا انطلق فيه المجلس في النقاش العام لمشروع هذا القانون وتبيان المواقف المختلفة للنواب حول هذا الموضوع.عضو مجلس نواب الشعب زهير الرجبي أكد أن قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه من شأنه أن يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه بالمصادقة على هذا القانون "سننخرط كلنا في مكافحة هذه الآفة التي تنخر مفاصل الدولة". وأضاف إن جرأة بعض الموظفين في التبليغ عن الفساد جوبهت بالهرسلة والعزل والطرد، داعيا "كل تونسي يحمل بين جنبيه قلبا يخفق بحب تونس ويغار على مصالح شعبها ويعنيه مستقبل الأجيال القادمة" عدم التردد في الكشف والتبليغ عن الفساد.الأستاذة فريدة العبيدي ثمنت الجهد الذي قامت به لجنة الحقوق والحريات خاصة وأن النسخة الأولى للقانون لم ترتقي لمستوى تطلعات النواب، مؤكدة إنه يمثل إضافة نوعية للمنظومة التشريعية وينسجم مع أولويات الحكومة.وأشارت العبيدي إلى أنه من غير الممكن مقاومة هذه الآفة في ظل ضعف الإمكانيات التي وضعت على ذمة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.من جهتها، قالت عضو مجلس نواب الشعب هالة الحامي إن قانون الإبلاغ عن الفساد يأتي لحماية الشرفاء والنزيهين الغيورين على المال العام، مشيرة إلى وجود فئات لم يشملهم هذا القانون على غرار الخبراء المحاسبين وخبراء التدقيق.وأضافت الحامي أن هناك تعريفات بقيت غامضة مثل "المبلّغ الكيدي" الذي لم يُر له تعريفا في القانون محور النقاش.هذا وقد أشارت النائب سلاف قسنطيني إلى تأخر القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه، وأصبح الحديث عن ضحايا التبليغ عن الفساد.وتساءلت عن مدى توفر الإرادة السياسية لمقاومة الفساد في ظل كثرة الهيئات وبعثرة الجهود وقلة الإمكانيات، مؤكدة ضرورة أن ترسل الحكومة رسائل إيجابية وإرساء الهيئة الدستورية للحوكمة ومقاومة الفساد، وتجميع الهيئات وتنسيق الجهود وتعزيزها بالموارد المادية والبشرية.النائب البشير اللزام تطرق إلى تأثير الفساد على الاقتصاد، إذ تخسر تونس سنويا 4 نقاط في مؤشر التنمية جراء الرشوة والفساد وهو ما دمر الفاعلية الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أن 58 بالمائة من التونسيين يعتبرون أن الإبلاغ عن الفساد لا يفضي إلى شيء.هذا وقد أكد إن مكافحة الفساد لا بد أن تكون في إطار مقاربة مواطنية تشاركية، مشددا على وجوب اللجوء إلى الرقمنة وإعداد منصة معلوماتية تمكن من التبليغ عن الفساد.أما بالنسبة للنائب محرزية العبيدي فقد أكدت تطابق هذا القانون مع أولويات التونسيين، مشيرة إلى أنه من غير الجدوى إصدار هذا القانون دون دسترة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.من جهته، تحدث عضو مجلس نواب الشعب محمد المحسن السوداني عن تصريح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول الفساد الذي ينخر جميع القطاعات، متسائلا "فكيف سيكون للمواطن ثقة في مؤسسات الدولة".وأكد ضرورة مبادرة الدولة في الإبلاغ عن الفساد حتى تعطي المثال للمواطن للانخراط في منظومة الإبلاغ عن الفساد.