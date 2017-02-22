رسالة مفتوحة إلى السيّد حاتم فرجاني النائب عن ألمانيا

ونظرا إلى أنّه قد قضى لحدّ الآن ما يناهز الثّمانية أشهر على إغلاق الدّار دون إيجاد حلّ لمواصلة أبنائنا تعلّم اللّغة العربيّة بالرغم من وجود معلّم مخصّص من طرف الدّولة التونسيّة للغرض ويتقاضى مرتّبه الشهري دون مباشرته لمهامه ، وبالرّغم من المحاولات المتكرّرة مع السيّد القنصل العام ببون وتعهّد السيّد كاتب الدّولة للهجرة وكذلك تعهدكم شخصيّا في مناسبة سابقة للمساعدة دون نتيجة ، فإنّنا نتوجّه إليكم بصفتكم نائبا عن الجاليّة التونسيّة بألمانيا للتدخّل لحلّ الإشكال القائم وتحديد لقاء قريب مع أبناء الجالية التونسيّة ببون لمناقشة جملة من المسائل المتعلّقة بمطالبها وبتطوّرات الأحداث الأخيرة وانعكاساتها عليها .
والسّلام
الإمضاء
ـ نورالدين الخميري ـ إعلامي وباحث في قضايا الهجرة
ـ زياد مباركي ـ مدير شركة
ـ سلوى سياّري ـ ناشطة بالمجتمع المدني
ـ ليلى بوغابة ـ أستاذة
ـ عزيزة دلهومي ـ رئيسة جمعية الملكين
ـ ليلى بن علي ـ موظّفة
ـ حنان العرفاوي ـ طبيب مساعد
ـ أمال قرون ـ سكريتيرة
ـ زياد سلامي ـ رجل أعمال
ـ أحمد الكامل الخليفي ـ مخبري جينيات
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Publié le:2017-02-22 20:27:12
Par:mandhouj (France )
Sur:قانون الفساد... من رفوف الوزارة إلى منبر ''حضرة'' المجلس