رسالة مفتوحة إلى السيّد حاتم فرجاني النائب عن ألمانيا

Mercredi 22 Février 2017





Publié le:2017-02-22 20:27:12

إيمانا منّا بمبدأ التواصل والتعاون فإنّنا نحن مجموعة من نشطاء المجتمع المدني بألمانيا ( بون تحديدا ) نتوحّه إليكم رغم حالة الإقصاء والتهميش المتعمّدة لتحمّل مسؤولياتكم للمساعدة على حلّ إشكال قائم منذ عدّة شهور بمدينة بون ، حيث تمّ إنهاء العقد مع صاحب المحلّ الذي كان مخصّصا لدار التونسي فتعطّل على إثره أبناؤنا من مواصلة تعلّم اللّغة العربيّة وتلقّي دروس تقوية في المواد الدّراسيّة الأساسيّة ( أكثر من خمسين تلميذا ) ومواصلة الجالية لنشاطاتها ، والحال أنّنا قد قمنا بمساعي جديّة عديدة للبحث عن مكان ثاني ، وقدّمنا عروضا كثيرة إلى السيّد أحمد شفرة القنصل العام ببون وبمعاليم كراء أقلّ بكثير ممّا كان عليه الحال ، غير أنّ السيّد القنصل العام استمرّ في انتهاج أسلوب المماطلة رغم موافقة ديوان التونسيين بالخارج على تسويغ مكان ثاني ، وتعهّد السيّد رضوان عيّارة كاتب الدّولة للهجرة خلال زيارته لمدينة بون بإيجاد حلّ سريع للمشكل .ونظرا إلى أنّه قد قضى لحدّ الآن ما يناهز الثّمانية أشهر على إغلاق الدّار دون إيجاد حلّ لمواصلة أبنائنا تعلّم اللّغة العربيّة بالرغم من وجود معلّم مخصّص من طرف الدّولة التونسيّة للغرض ويتقاضى مرتّبه الشهري دون مباشرته لمهامه ، وبالرّغم من المحاولات المتكرّرة مع السيّد القنصل العام ببون وتعهّد السيّد كاتب الدّولة للهجرة وكذلك تعهدكم شخصيّا في مناسبة سابقة للمساعدة دون نتيجة ، فإنّنا نتوجّه إليكم بصفتكم نائبا عن الجاليّة التونسيّة بألمانيا للتدخّل لحلّ الإشكال القائم وتحديد لقاء قريب مع أبناء الجالية التونسيّة ببون لمناقشة جملة من المسائل المتعلّقة بمطالبها وبتطوّرات الأحداث الأخيرة وانعكاساتها عليها .والسّلامالإمضاءـ نورالدين الخميري ـ إعلامي وباحث في قضايا الهجرةـ زياد مباركي ـ مدير شركةـ سلوى سياّري ـ ناشطة بالمجتمع المدنيـ ليلى بوغابة ـ أستاذةـ عزيزة دلهومي ـ رئيسة جمعية الملكينـ ليلى بن علي ـ موظّفةـ حنان العرفاوي ـ طبيب مساعدـ أمال قرون ـ سكريتيرةـ زياد سلامي ـ رجل أعمالـ أحمد الكامل الخليفي ـ مخبري جينياتيمكنكم الإتصال بنا على الرقم التالي : 004915772166526