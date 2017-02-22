في ركن الخرابة.. مزطول

يحيا الرئيس.. اليوم نقرع الطبول
قانون الزطلة.. لم يعد ساري المفعول
لملم أنفاسه جمع اطرافه.. في فضول
لم يقدر على الحراك .. فهو مشلول
تصلبت عروقه.. دمّرها الكحول
و مفقدات الوعي والعقل.. المخبول
في ركن الخرابة.. عالمه المجهول
يشمّ يدخن يحقن .. يستعمل المفتول
هناك يكون هادئ الطبع.. خجول
وبعد الحقنة عربيد.. هولاكو المغول
قاتل مغتصب أو داعشي.. مزطول
مشاكس متمرد في المعهد.. و الفصول
سريع الالتهاب مرتعش اليدين .. عجول
****
في ركن الخرابة.. و ثيابه المبلول
قد عافه الماء و الصابون و.. الغسول
يتعاطى المقرفات.. يمزجها بزغلول
هو فوق الحمار و دون الخيول
بغل يركبه الساسة.. لوفرة المحصول
هنا سقط القناع ويسقط .. البروتوكول
لا تشتروا أصوات الموتى.. ولا صوت المزطول
Publié le:2017-02-22 10:55:15
Par:Naceur Khemiri (France ) Par Mobile
Sur:الافيون يا جلالة الرئيس ..الخشخاش يا طويل العمر ..