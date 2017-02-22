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حاتم الطرابلسي: اللاعب التونسي يهز ''الهريسة'' حتى لو لعب مع الريال وتصريحات عادل الشادلي غير مقبولة

Mercredi 22 Février 2017
بــاب نــات - علق اللاعب السابق حاتم الطرابلسي في فيديو نشره في صفحته الرسمية على تصريحات اللاعب عادل الشادلي على قناة فرنسية والتي اتهم فيها لاعبي المنتخب التونسي بالقيام بتجاوزات في تربص كان 2012.

وقال حاتم الطرابلسي " من الممكن ان التجاوزات التي تحدث عنها عادل الشادلي صحيحة في 2012 ولكن لا اعتقد انها لم تحصل في عهد "لومار".
وأشار حاتم الطرابلسي " ان ما حصل يمكن أن يحصل في أعلى درجات الاحتراف فكل لاعب حر ويتحمل مسؤولية أفعاله في أيام الراحة التي يحصل عليها".

كما علّق حاتم الطرابلسي عن موضوع "البانيني بالهريسة" مشيرا بأن الشاذلي ثقافته فرنسية بالأساس وهو مختلف عن بقية اللاعبين .
واضاف حاتم الطرابلسي انه لا يمكن لأي كان أن يمحو الهريسة من عادات التونسيين فاللاعب التونسي حتى لو لعب لريال مدريد سيحمل معه الهريسة مستغربا من تمسك التونسيين بنقد اللاعبين بسبب أكلهم للهريسة والبانيني.




Publié le:2017-02-22 09:09:42

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