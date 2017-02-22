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ميسى بالقاهرة لتنشيط السياحة العلاجية إلى مصر

Mercredi 22 Février 2017
وكالات - وصل لاعب كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي إلى العاصمة المصرية القاهرة عصر الثلاثاء للترويج لمصر سياحياً، ودعم الحملة التي ترعاها إحدى الشركات الكبرى في مجال علاج مرضى فيروس الكبد "سي" تحت شعار "عالم خال من فيروس سي".

ووصل نجم فريق برشلونة الإسباني على متن طائرة خاصة أقلته وعدداً من أفراد الأمن الخاص به إلى مطار غرب القاهرة وسط إجراءات أمنية مكثفة وخرج من المطار بطائرة هليكوبتر وفرتها له السلطات المصرية وتختص بتنقلاته إلى الأهرامات.

وتوجه ميسي بعد زيارته للأهرامات إلى فندق "مينا هاوس" لحضور الاحتفالية المخصصة لإطلاق الحملة الطبية عالميا.
وأقيم في المساء حفل خيري حضره عدد كبير من الشخصيات العامة ولاعبو كرة القدم المصرية السابقين، على رأسهم محمود الخطيب وحازم إمام. وشهد الحفل مزادا على قميص خاص بميسي يعود ريعه لصالح علاج عدد من المرضى المصريين المصابين بفيروس "سي".




Publié le:2017-02-22 08:19:18

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