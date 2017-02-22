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لافتة على تمثال الحرية ترحب بالمهاجرين

Mercredi 22 Février 2017
وكالات - تقوم شرطة نيويورك بالولايات المتحدة حاليا بإجراء تحقيق لمعرفة كيف يمكن أن يتم تعليق لافتة بطول أكثر من 6 أمتار على الجزء العلوي من قاعدة التمثال الشهير.

فقد تم تعليق اللافتة على التمثال لأكثر من ساعة، حتى تمت إزالتها. وتجدر الإشارة إلى أن وضع أي ملصقات على المعالم الأثرية الوطنية الأمريكية محظور بموجب القانون.
ووقع الحادث في نفس اليوم، عندما أعلنت وزارة الأمن الداخلي عن توسيع نطاق التدابير والإجراءات ضد الهجرة.


وأعلن مجهول مسؤوليته عن ذلك عبر حساب على الشبكات الاجتماعية باسم "البديل تمثال الحرية". ووفقا له، هذه ليست منظمة رسمية، لكنهم مواطنين عاديين، فقط شعروا بالحاجة لقول شيئا عن أمريكا، التي يؤمنون بها".


وقال "نريد أن أذكركم بأن أمريكا هي منارة للحرية في العالم، بنيت في البلاد من قبل المهاجرين. التمييز بين البلدان والأديان- ضد قيمنا"، بحسب ما كتب أدمن الصفحة.

Publié le:2017-02-22 07:55:10

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