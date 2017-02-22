لافتة على تمثال الحرية ترحب بالمهاجرين

فقد تم تعليق اللافتة على التمثال لأكثر من ساعة، حتى تمت إزالتها. وتجدر الإشارة إلى أن وضع أي ملصقات على المعالم الأثرية الوطنية الأمريكية محظور بموجب القانون.
ووقع الحادث في نفس اليوم، عندما أعلنت وزارة الأمن الداخلي عن توسيع نطاق التدابير والإجراءات ضد الهجرة.
A banner reading "refugees welcome" was unfurled at the Statue of Liberty Tuesday https://t.co/SKR61dXEGH pic.twitter.com/XkgWAX7KLb— NBC New York (@NBCNewYork) 21 février 2017
وأعلن مجهول مسؤوليته عن ذلك عبر حساب على الشبكات الاجتماعية باسم "البديل تمثال الحرية". ووفقا له، هذه ليست منظمة رسمية، لكنهم مواطنين عاديين، فقط شعروا بالحاجة لقول شيئا عن أمريكا، التي يؤمنون بها".
وقال "نريد أن أذكركم بأن أمريكا هي منارة للحرية في العالم، بنيت في البلاد من قبل المهاجرين. التمييز بين البلدان والأديان- ضد قيمنا"، بحسب ما كتب أدمن الصفحة.
Publié le:2017-02-22 07:55:10
Par:omarelfarouk (Tunisia )
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