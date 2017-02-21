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Sport

الرابطة المحترفة الاولى - روزنامة مباريات مرحلة تفادي النزول

Mardi 21 Février 2017
بــاب نــات - في ما يلي روزنامة مباريات مرحلة تفادي النزول للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في اعقاب عملية القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم :

الجولة الاولى;
الترجي الجرجيسي / مستقبل المرسى نادي حمام الانف / النادي البنزرتي شبيبة القيروان / اتحاد تطاوين الملعب القابسي/ مستقبل قابس

الجولة الثانية:
النادي البنزرتي / الترجي الجرجيسي اتحاد تطاوين / نادي حمام الانف مستقبل قابس / شبيبة القيروان مستقبل المرسى / الملعب القابسي


الجولة الثالثة:
الترجي الجرجيسي / اتحاد تطاوين نادي حمام الانف/ شبيبة القيروان مستقبل المرسى / مستقبل قابس الملعب القابسي/ النادي البنزرتي

الجولة الرابعة
شبيبة القيروان / الترجي الجرجيسي اتحاد تطاوين / الملعب القابسي النادي البنزرتي / مستقبل المرسى مستقبل قابس / نادي حمام الانف

الجولة الخامسة :
الترجي الجرجيسي / نادي حمام الانف مستقب المرسى / اتحاد تطاوين الملعب القابسي / شبية القيروان النادي البنزرتي / مستقبل قابس

: الجولة السادسة
اتحاد تطاوين / النادي البنزرتي شبيبة القيروان / مستقبل المرسى نادي حمام الانف / الملعب القابسي مستقبل قابس/ الترجي الجرجيسي

الجولة السابعة :
النادي البنزرتي / شبيبة القيروان مستقبل المرسى / نادي حمام الانف الملعب القابسي / الترجي الجرجيسي اتحاد تطاوين / مستقبل قابس

وللاشارة تنطلق الجولة الاولى يوم 3 مارس القادم.

وينزل صاحبا المركزين السابع والثامن مباشرة الى الرابطة المحترفة الثانية فيما يخوض صاحب المركز السادس مباراة فاصلة ضد ثالث مرحلة الصعود ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
ر/ حسنى

Publié le:2017-02-21 17:10:17

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