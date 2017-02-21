الرابطة المحترفة الاولى - روزنامة مباريات مرحلة تفادي النزول

Mardi 21 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-21 17:10:17

- في ما يلي روزنامة مباريات مرحلة تفادي النزول للرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم في اعقاب عملية القرعة التي جرت اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم :الترجي الجرجيسي / مستقبل المرسى نادي حمام الانف / النادي البنزرتي شبيبة القيروان / اتحاد تطاوين الملعب القابسي/ مستقبل قابسالنادي البنزرتي / الترجي الجرجيسي اتحاد تطاوين / نادي حمام الانف مستقبل قابس / شبيبة القيروان مستقبل المرسى / الملعب القابسيالترجي الجرجيسي / اتحاد تطاوين نادي حمام الانف/ شبيبة القيروان مستقبل المرسى / مستقبل قابس الملعب القابسي/ النادي البنزرتيشبيبة القيروان / الترجي الجرجيسي اتحاد تطاوين / الملعب القابسي النادي البنزرتي / مستقبل المرسى مستقبل قابس / نادي حمام الانفالترجي الجرجيسي / نادي حمام الانف مستقب المرسى / اتحاد تطاوين الملعب القابسي / شبية القيروان النادي البنزرتي / مستقبل قابساتحاد تطاوين / النادي البنزرتي شبيبة القيروان / مستقبل المرسى نادي حمام الانف / الملعب القابسي مستقبل قابس/ الترجي الجرجيسيالنادي البنزرتي / شبيبة القيروان مستقبل المرسى / نادي حمام الانف الملعب القابسي / الترجي الجرجيسي اتحاد تطاوين / مستقبل قابسوللاشارة تنطلق الجولة الاولى يوم 3 مارس القادم.وينزل صاحبا المركزين السابع والثامن مباشرة الى الرابطة المحترفة الثانية فيما يخوض صاحب المركز السادس مباراة فاصلة ضد ثالث مرحلة الصعود ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية.ر/ حسنى