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مرين لوبان ترفض ارتداء الحجاب قبل لقاء مفتي لبنان

Mardi 21 Février 2017
وكالات - ألغت مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف لرئاسة فرنسا اجتماعا الثلاثاء مع مفتي لبنان ورفضت ارتداء الحجاب قبل اللقاء.
وقالت لوبان للصحفيين « يمكنكم إيصال تحياتي للمفتي لكنني لن أرتدي الحجاب. »

وقال المكتب الصحفي للمفتي إن مساعدي لوبان كانوا على علم مسبق بضرورة أن ترتدي حجابا أثناء اللقاء.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لوبان مرشحة حزب الجبهة الوطنية ستحصد على الأرجح أكبر نسبة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات في أفريل لكنها ستخسر أمام مرشح ينتمي للتيار الرئيسي في جولة ثانية حاسمة في ماي.



Publié le:2017-02-21 13:48:26

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