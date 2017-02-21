مرين لوبان ترفض ارتداء الحجاب قبل لقاء مفتي لبنان

وقالت لوبان للصحفيين « يمكنكم إيصال تحياتي للمفتي لكنني لن أرتدي الحجاب. »
وقال المكتب الصحفي للمفتي إن مساعدي لوبان كانوا على علم مسبق بضرورة أن ترتدي حجابا أثناء اللقاء.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن لوبان مرشحة حزب الجبهة الوطنية ستحصد على الأرجح أكبر نسبة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات في أفريل لكنها ستخسر أمام مرشح ينتمي للتيار الرئيسي في جولة ثانية حاسمة في ماي.
Publié le:2017-02-21 13:48:26
Par:Abid_Tounsi (United States )
Sur: الحكم الصادر في حق ثلاثة نساء بتهمة السرقة كان بسبب مسروقات بقيمة اكثر من 350 دينارا وليس بسبب سرقة كمية من الجبن والتن والخبز كما تم تداوله