كاس الاتحاد الافريقي 2017 - البرنامج الكامل

وتجري لقاءات الذهاب بين 10 و11 و12 مارس والإياب في 17 و18 و19 من نفس الشهر.
البرنامج الكامل:
النادي الإفريقي / القوات المسلحة السيراليوني النادي الصفاقسي / يونغ سبورت الكامروني مولودية الجزائر / النهضة الكونغولي النجم الكونغولي / شبيبة القبايل الجزائري المغرب الفاسي / غانويا الإيفواري كالوم الغيني / إتحاد طنجة المغربي المصري البورسعيدي / دجوليبا المالي سموحة المصري / أولينزي ستارز الكيني هلال السوداني / سانغا باليندي الكونغولي أهلي شندي السوداني / سوبر سبورتس الجنوب إفريقي فايبرز الزيمبابوي / بلاتينيوم الجنوب إفريقي آزام التنزاني / مباباني السوازيلاندي زيسكو الزامبي / لوميساجي البوروندي أسيك ميموزا الإيفواري / أبيجي الكاميروني أون كرياتور المالي / رايون سبور الرواندي ليبولو الأنغولي / بلاتينيوم الزيمبابوي
ر- م ف
Publié le:2017-02-21 10:22:53
Par:nourammar (United States ) Par Mobile
Sur: تونس: سعودي متزوج بتونسية ينفي تعنيف معينة منزلية بنغالية