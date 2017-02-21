كاس الاتحاد الافريقي 2017 - البرنامج الكامل

Mardi 21 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-21 10:22:53

- في ما يلي البرنامج الكامل لمقابلات ذهاب الدور السادس عشر لكأس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم 2017 اثر مباريات الدور التمهيدي الأول.وتجري لقاءات الذهاب بين 10 و11 و12 مارس والإياب في 17 و18 و19 من نفس الشهر.النادي الإفريقي / القوات المسلحة السيراليوني النادي الصفاقسي / يونغ سبورت الكامروني مولودية الجزائر / النهضة الكونغولي النجم الكونغولي / شبيبة القبايل الجزائري المغرب الفاسي / غانويا الإيفواري كالوم الغيني / إتحاد طنجة المغربي المصري البورسعيدي / دجوليبا المالي سموحة المصري / أولينزي ستارز الكيني هلال السوداني / سانغا باليندي الكونغولي أهلي شندي السوداني / سوبر سبورتس الجنوب إفريقي فايبرز الزيمبابوي / بلاتينيوم الجنوب إفريقي آزام التنزاني / مباباني السوازيلاندي زيسكو الزامبي / لوميساجي البوروندي أسيك ميموزا الإيفواري / أبيجي الكاميروني أون كرياتور المالي / رايون سبور الرواندي ليبولو الأنغولي / بلاتينيوم الزيمبابوير- م ف