الدورة الأولى لمهرجان سوسة العالمي للألعاب السحرية وألعاب الخفّة ايام 25 و26 و27 فيفري الجاري

Mardi 21 Février 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-02-21 16:08:01

- تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة أيام 25 و 26 و27 فيفري الجاري الدورة الأولى لمهرجان سوسة العالمي للألعاب السحرية وألعاب الخفّة.وأوضح فنان الألعاب السحرية فؤاد الجليدي يوم الاثنين في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أن جمهور ولاية سوسة سيكون له موعد على امتداد ثلاثة ايام مع عروض فرجوية في الالعاب السحرية يحتضنها المسرح البلدي لمدينة سوسة وكذلك دور الثقافة بـأكودة والقلعة الكبرى والقلعة الصغرى وحمام سوسة ومساكن.وأضاف أن مهرجان سوسة العالمي للألعاب السحرية وألعاب الخفة سيقترح على الجمهور عددا هاما من العروض السحرية وألعاب الخفّة بمشاركة 10 فنانين من ألمع نجوم هذا الفنّ في تونس وفرنسا والبرتغال وكندا وانقلترا.وسيتسنى لجمهور هذا المهرجان وفق نفس المتحدث الاستمتاع بعروض في مختلف أصناف الألعاب السحرية بداية من الألعاب السحرية الكوميدية وصولا إلى الألعاب الثقيلة التي تتطلّب تجهيزات كبيرة وذكر الجليدي أنه حرص على ان يتم تنظيم هذه التظاهرة الفرجوية للمرة الاولى خارج العاصمة وبالتحديد بجهة سوسة وذلك بهدف العمل على تنشيط القطاع السياحي بالجهة واستقطاب اصناف جديدة من السياح المولعين بفنون الالعاب السحرية.ث/عماد